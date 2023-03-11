'Тут санітари потрібні': РФ скликала Радбез ООН через 'русофобію', Кислиця жорстко відповів

Росія захотіла виставити "русофобію" нібито причиною "неможливості вирішення ситуації в Україні". Український представник в ООН назвав ситуацію "клінічною".

Кислиця висміяв Москву за її скликання Радбезу ООН через "русофобію"/ Facebook Kyslytsya

Країна-агресорка Росія захотіла скликати засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, щоб обговорити "проблеми русофобії". На це відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, висміявши цинічні ініціативи Кремля.

Про це він написав у Twitter. Кислиця назвав цей випадок "клінічним" і пожартував, що "тут потрібні санітари".

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі, що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи". Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", – написав він.

відео дня

Також представник України в ООН додав до своєї публікації фрагмент з комедії "Іван Васильович змінює професію", у якому одна з героїнь каже відому фразу "І тебе вилікують...".

Виключення Росії з ООН

У середині грудня 2022 року до Конгресу США внесли резолюцію, яка передбачає вигнання країни-агресора Росії з Радбезу ООН через порушення головних принципів функціонування Організації. Американські конгресмени акцентували увагу на тому, що Росія напала на Україну, незаконно проголосувала за анексію її територій, вчинила звірства в українських містах, погрожує застосуванням ядерної зброї та створює ризики для світових постачань продовольства.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявляв, що ООН потрібно розробити схему припинення перебування країн у Раді безпеки ООН. Росія повинна бути виключена з Радбезу через порушення міжнародного права.

Україна офіційно закликала держави-учасниці ООН переглянути право агресора Росії на перебування в Організації та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН. У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що дії Москви дискредитують всю систему ООН.

Читайте також: