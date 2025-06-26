Як з’явився фейк про заборону виїзду жінок: ЦПД розкриває цікаві подробиці

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію для дискредитації українського уряду та створення паніки в суспільстві.

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Центр протидії дезінформації закликає не поширювати неперевірену інформацію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/CenterCounteringDisinformation

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Російські пропагандисти поширюють фейк про заборону виїзду жінок 18-27 років

ЦПД спростовує заяву Ольги Стефанішиної як вигадку

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина нібито запропонувала заборонити виїзд за кордон жінкам віком 18-27 років, а Верховна Рада підтримала цю ініціативу.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, ця інформація є дезінформацією.

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"Насправді Ольга Стефанішина не робила такої заяви. Поширюване росіянами відео є фейком — воно згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake, що підтвердила сама Віцепрем’єр-міністерка", — йдеться в заяві ЦПД.

Також у Центрі наголосили, що у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо заборони виїзду жінок з України. Метою таких фейків є дискредитація уряду та створення паніки в суспільстві.

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Як повідомляв Главред, українці отримували повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилали навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Крім того, у Мережі поширюється фейкова інформація про нібито виплати в розмірі 24 тисяч гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейком, заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Українцям масово приходять фейкові листи від нібито податкової. У листах йдеться про те, що "податкова" нібито проводить "фінансову перевірку за фактом легалізації грошових коштів". Зловмисники, прикриваючись офіційною українською структурою, змушують українців відкрити вкладення в цих листах.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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