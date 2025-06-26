Як з’явився фейк про заборону виїзду жінок: ЦПД розкриває цікаві подробиці

Коротко:
- Російські пропагандисти поширюють фейк про заборону виїзду жінок 18-27 років
- ЦПД спростовує заяву Ольги Стефанішиної як вигадку
Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина нібито запропонувала заборонити виїзд за кордон жінкам віком 18-27 років, а Верховна Рада підтримала цю ініціативу.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, ця інформація є дезінформацією.
"Насправді Ольга Стефанішина не робила такої заяви. Поширюване росіянами відео є фейком — воно згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake, що підтвердила сама Віцепрем’єр-міністерка", — йдеться в заяві ЦПД.
Також у Центрі наголосили, що у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо заборони виїзду жінок з України. Метою таких фейків є дискредитація уряду та створення паніки в суспільстві.
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Як повідомляв Главред, українці отримували повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилали навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.
Крім того, у Мережі поширюється фейкова інформація про нібито виплати в розмірі 24 тисяч гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейком, заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Українцям масово приходять фейкові листи від нібито податкової. У листах йдеться про те, що "податкова" нібито проводить "фінансову перевірку за фактом легалізації грошових коштів". Зловмисники, прикриваючись офіційною українською структурою, змушують українців відкрити вкладення в цих листах.
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Що відомо про Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.
Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
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