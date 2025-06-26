Гаага чекає: Зеленський розкрив план, як притягнути Путіна до відповідальності

Президент підкреслює, що правосуддя має діяти безкомпромісно, щоб агресори не могли уникнути покарання ніде в світі.

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Зеленський наполягає на "Гаазі" як центрі правосуддя над агресором / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Зеленський закликає судити всіх військових злочинців, включно з Путіним

Потрібна політична співпраця для запуску трибуналу і справедливого правосуддя

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі військові злочинці, зокрема російський диктатор Володимир Путін, мають постати перед судом. Він підкреслив важливість створення спеціального трибуналу та необхідність подальших реальних кроків для його ефективної роботи під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу — це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки для того, щоб все запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити, щоб кожен російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи Путіна", — сказав Зеленський. відео дня

Президент також звернув увагу на те, що військова підтримка України, санкції проти Росії та політичний тиск мають зупинити агресора, але без справедливого правосуддя цього буде недостатньо.

"Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі злочини агресії, знали — відповідальність настане. Ось чому злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага — ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя", — додав Зеленський.

Він закликав членів ПАРЄ залишатися активними у підтримці України та посиленні відповідальності за воєнні злочини.

"Це шлях, який ми повинні пройти — від самого початку до реальних звинувачень і реальних вироків. Закликаю вас залишатися залученими, залишатися лідерами, як ви це робили досі", — підсумував президент.

Трибунал для РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Крім того, Комітет міністрів Ради Європи офіційно підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Таке рішення ухвалили в середу, 14 травня, під час щорічного засідання Комітету міністрів у Люксембурзі, повідомила пресслужба Ради Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після перемоги України Володимира Путіна мають судити в Гаазі за злочини агресії проти мирних українців. Виступаючи в Міжнародному кримінальному суді, він підкреслив необхідність справедливого процесу, аби такі злочини більше не повторювалися.

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Що таке Рада Європи? Рада Європи — міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян, пише Вікіпедія.

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