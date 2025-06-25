"Я огидна": Клару Новікову угораздило зробити нове зізнання

Коротко:
- Чому Новікова назвала себе огидною
- З ким це пов'язано
Російська гумористка Клара Новікова, яка родом із Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, зробила несподіване зізнання.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, вона зізналася, що вона огидно поводиться зі своїми трьома онуками.
"Я огидна бабуся. Але я дуже їх люблю, балую. Бачимося рідко, вони живуть у різних сторонах. Ганнуся ось навчається у Франції, їй так захотілося. Хоча я була б щаслива, якби вона залишилася тут. Театр Образцова зараз став приголомшливим!", - зазначила Новікова.
Вона також зізналася, що мріє побачити правнуків, оскільки її онуки вже досить дорослі.
"Вони мені вже повинні носити правнуків, а вони все не носять. Старшому 27 років, він уже вчитель, директор школи. Молодший перейшов у десятий клас. Творчістю цікавиться тільки внучка моя Ганнуся. Але вона собі обрала якусь геть неймовірну за складністю і важкістю акторську професію. Займається ляльками. Ляльковим театром. Зараз вона грала ноги величезної ростової ляльки. Ви розумієте, як це складно? Треба щоб усе діяло як один організм! Я б так не змогла", - додала колишня киянка, а нині - мешканка країни окупанта-Росії.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.
Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.
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Хто така Клара Новікова?
Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.
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