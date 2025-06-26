Росіяни попалися: на Сумщині десантники суттєво поповнили обмінний фонд

Окупанти отримали шанс на життя після того, як над ними знущалися в Росії.

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Захоплених у полон росіян можуть використати для обміну українських військовополонених / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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У Сумській області українські військові взяли в полон 15 окупантів

Серед окупантів військовослужбовці бригад, які знущались з українських полонених

Захоплених у полон можуть обміняти на українських захисників

На території Сумської області воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.

Як повідомили у ДШВ ЗС України, більшість з полонених є солдатами 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ. Саме ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні.

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"У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози", - розповіли десантники.

Натомість українські військові надали полоненим усю необхідну медичну та психологічну допомогу, а надалі їх можуть використати для обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські сили досягли успіхів на Сумському напрямку. У ISW уточнили, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка і просунулися на північ від Кіндратівки.

Раніше високопосадовець НАТО заявив, що Росія може спробувати розширити фронт на північ і північний схід від Сум. Проте малоймовірно, що росіянам вдасться оточити місто найближчим часом.

Суми / Інфографіка: Главред

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти в постійні штурми та рухатись вперед, але кількість випадків дезертирства зростають.

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