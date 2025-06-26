Росіяни попалися: на Сумщині десантники суттєво поповнили обмінний фонд

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- У Сумській області українські військові взяли в полон 15 окупантів
- Серед окупантів військовослужбовці бригад, які знущались з українських полонених
- Захоплених у полон можуть обміняти на українських захисників
На території Сумської області воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.
Як повідомили у ДШВ ЗС України, більшість з полонених є солдатами 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ. Саме ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні.
"У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози", - розповіли десантники.
Натомість українські військові надали полоненим усю необхідну медичну та психологічну допомогу, а надалі їх можуть використати для обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.
Ситуація на Сумщині - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські сили досягли успіхів на Сумському напрямку. У ISW уточнили, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка і просунулися на північ від Кіндратівки.
Раніше високопосадовець НАТО заявив, що Росія може спробувати розширити фронт на північ і північний схід від Сум. Проте малоймовірно, що росіянам вдасться оточити місто найближчим часом.
Нещодавно стало відомо, що російські окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти в постійні штурми та рухатись вперед, але кількість випадків дезертирства зростають.
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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
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