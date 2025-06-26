П'ять вибухів за п'ять хвилин: Москву атакували дрони

Коротко:
- У Москві було чути вибухи
- Аеропорти закривали через атаку дронів
У ніч на 26 червня в Москві прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів і роботу ППО. Звуки дронів чули жителі Дідовська в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленограда та міста Московський у Новій Москві.
Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути в різних районах Москви і в Підмосков'ї. Мер Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на Москву.
"Атака БПЛА на Дєдовськ в Істрінському районі в Підмосков'ї, Зеленоград і місто Московське в Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало не менше п'яти вибухів", - пишуть росЗМІ.
Росіяни обмежили роботу московського аеропорту "Внуково" - там оголосили план "Ковер".
Як повідомляє Mash, на виліт затримано 4 рейси, на приліт — 17. Раніше "Килим" запровадили також у п'яти аеропортах у Приволзькому федеральному окрузі: Казань, Нижньокамськ (Бегішево), Пенза, Самара (Курумоч) та Ульяновськ (Баратаївка).
Дивіться відео - У Москві було чути звуки вибухів:
За даними росЗМІ, за три кілометри від аеропорту пошкоджено машини на території ЖК "Середнівський ліс" у Новій Москві.
Безпілотники нібито були начинені металевими кубиками.
Дивітся відео - Жителі Москви діляться враженнями після "хлопків":
Як писав Главред, 25 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на російську столицю. Через загрозу було тимчасово припинено роботу кількох аеропортів.
21 травня в Росії також скаржилися на атаку безпілотників на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про три збиті дрони і заявив, що загалом протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.
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