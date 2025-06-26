Гаманець "зітхне" з полегшенням: в Україні знизяться ціни на популярні овочі

Зазвичай овочі дешевшають в червні, але цього року сезон змістився на липень.

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Як зміняться ціни на овочі та фрукти в липні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коли подешевшають овочі в Україні

Що буде з цінами на фрукти в липні

У липні 2025 року, ціни на овочі почнуть знижуватися. Зокрема, подешевшають помідори огірки, молода картопля та цибуля. Про це розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Новини.LIVE.

Він зазначив, що зазвичай овочі в Україні дешевшають вже у червні, але цього разу сезон затягнувся через несприятливі погодні умови в травні. Таким чином, у цьому році період "зниження цін" зміститься на липень.

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"Почнеться серйозне здешевлення овочевої групи товарів: томатів, огірків, молодої картоплі, цибулі тощо", — зауважив експерт.

За даними Мінфіну, станом на 26 червня середня ціна на популярні овочі перебуває на такому рівні:

молода картопля — 35,96 грн;

цибуля ріпчаста молода — 21,23 грн;

морква молода — 82,95 грн/кг;

буряк молодий — 44,50 грн;

часник молодий — 144,63 грн;

огірки — 54,99 грн/кг;

помідори червоні — 100,80 грн.

Пендзин додав, що українцям не варто чекати зниження цін на сезонні кісточкові фрукти. Через те, що весною в Україні були несприятливі погодні умови, то врожай фруктів виявився поганим. На тлі цього, за словами експерта, значного здешевлення не буде.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, ціна на базовий продукт стрімко летить вверх. Зокрема, дорожчає продукція хлібопекарської галузі. Протягом липня 2025 року хліб може знову зрости в ціні. Подорожання може бути на 1-2%.

Також у липні 2025 року можливе зростання роздрібних цін на основні види м'яса. З цього приводу розповідалося, які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців.

А ось ціни на черешню знизилися через погіршення її якості. Основну частину ягід на ринку становить продукція середнього та низького ґатунку.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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