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Наступ РФ захлинувся: Сирський заявив про перелом фронту та успіхи ЗСУ

Марія Николишин
26 червня 2025, 11:39оновлено 26 червня, 12:13
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В Сумській області працюють над нарощенням фортифікаційних загороджень.
Наступ РФ захлинувся: Сирський заявив про перелом фронту та успіхи ЗСУ
ЗСУ звільняють території на Сумщині / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головне із заяви Сирського:

  • Просування окупантів в Сумській області зупинено
  • ЗСУ звільняють українську землю в прикордонні Сумщини
  • ЗСУ також вдалося "скувати" " близько 50 тисяч особового складу армії РФ

Цьогорічний літній наступ окупантів з території РФ захлинається так само, як і минулорічна спроба наступу на Харківщині. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні, а ухвалені раніше рішення вже дають результат.

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"Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що на Північнослобожанському та Курському напрямках ЗСУ "повторно скували" близько 50 тисяч особового складу армії РФ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області.

"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання", - підкреслив він.

За його словами, очевидними завданнями є зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту воїнів і забезпечення більш надійної логістики військ.

Крім того, Сирський подякував за хоробрість і професіоналізм всім оборонцям Сумщини.

Наступ РФ захлинувся: Сирський заявив про перелом фронту та успіхи ЗСУ
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на території Сумської області воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії. Більшість з полонених є солдатами 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ.

Спікер ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що російським окупантам дали завдання на літо. Їхнє командування хоче, щоб росіяни прорвалися в Дніпропетровську область.

Водночас, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко говорив, що окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти в постійні штурми та рухатись вперед, але кількість випадків дезертирства зростають.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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