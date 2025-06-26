Потужна магнітна буря влупила по Україні: як довго бушуватиме шторм

Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.

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Землю накрила магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яка потужність магнітної бурі

Як довго триватиме геомагнітний шторм

У четвер, 26 червня, Землю накрила потужна магнітна буря. Її потужність сягнула "червоного" рівня та за К-індексом наблизилася до 6 балів з 9 максимальних. Про це свідчать дані meteoagent.

Впродовж останніх 24 годин геомагнітна активність була також на досить високому рівні. Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде все ще нестабільним, зокрема, станом на 11:00 сила магнітної бурі знизилася до 4 балів, що свідчить про "жовтий" рівень.

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У пʼятницю, 27 червня, геомагнітний шторм знову посилиться, очікується "червоний рівень" бурі.

А в суботу, 28 червня, можливо, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що у метеочутливих людей магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, підвищену втому та коливання артеріального тиску.

Під час сонячної активності також можливі тимчасові збої в роботі зв’язку та електронних систем.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Як захистити себе під час магнітних бур

Як писав Главред, повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, але існують ефективні способи полегшити свій стан.

Зокрема, важливо дотримуватися режиму сну. Спіть не менше 7-8 годин на добу.

Намагайтеся слідкувати за харчування та пити достатньо чистої води.

Під геомагнітних штормів краще відмовитися від надмірного вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Краще віддати перевагу легкій та здоровій їжі.

Не забувайте про фізичну активність, при цьому важливо уникати інтенсивних навантажень. Легкі фізичні вправи або йога будуть корисними.

Намагайтеся уникати стресових ситуацій, конфліктів та надмірного емоційного навантаження.

Як магнітні бурі впливають на організм / Інфографіка Главред

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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