Українцям додатково виплатять по 48 000 гривень: які документи потрібно подати

Кошти виплачуватимуться по 12 тис. грн кожні три місяці.

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Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Кияни та ВПО будуть отримувати додатково грошову допомогу

Вона передбачена лише деяких категорій громадян

Сума виплат складатиме 48 тис. грн на рік

У Києві жителі та внутрішньо переміщені особи (ВПО) почнуть отримувати додатково грошову допомогу у розмірі 48 тис. грн на рік. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

"Столиця надаватиме допомогу у розмірі 48 тисяч гривень на календарний рік на засоби гігієни певним категоріям киян, зокрема й ВПО", - йдеться у повідомленні. відео дня

У КМДА зауважили, що право на виплати матимуть лише деякі категорії громадян. А саме:

родини з дітьми до двох років з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

сім'ї з неповнолітніми дітьми з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені сім'ї з немовлятами.

Водночас, допомогу отримають також кияни, які захищають країну на фронті, і мають відповідні медичні показання.

У КМДА пояснили, що загалом за повний календарний рік громадяни зможуть одержати виплату у розмірі шести мінімальних зарплат. Гроші будуть виплачувати щокварталу, тобто по 12 тис. грн кожні три місяці.

Кияни, які хочуть отримати допомогу, мають написати заяву та подати пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у столиці місцем проживання.

Виплати українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше. Сума становитиме 944 гривні на місяць.

Також відомо, що громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава щомісячно виділяє по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Крім того, у Харківській області мешканці, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу еквівалентну 29 000 гривень для ведення особистого господарства.

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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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