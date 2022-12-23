Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН - глава Євроради

Мішель зазначив, що вже до початку бойових дій в Україні концепт безпеки ООН "сильно барахлив" і мав чимало труднощів.

Шарль Мішель / Reuters

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Організації Об'єднаних Націй необхідно розробити процедуру припинення членства країн у Раді безпеки ООН.

За його словами, це вважається неможливим, оскільки "призведе в глухий кут сам концепт Безпеки ООН".

В інтерв'ю RTVI Мішеля зазначив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу за порушення міжнародного права.

"Думаю, що в міжнародному праві є вада, раз постійний член Радбезу ООН, в цьому випадку Росія, кричущим чином порушує міжнародне право. З моєї точки зору, слід було б встановити механізм припинення членства: я не кажу про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки", – сказав він.

Мішель зазначив, що вже до початку бойових дій в Україні концепт безпеки ООН "сильно барахлив" і мав чимало труднощів у функціонуванні при вирішенні великих міжнародних проблем.

"Ми бачимо, що африканський континент дуже мало або дуже погано представлений в структурах ООН, те ж саме можна сказати і про Латинську Америку. І думаю, що одного разу настане обговорення глибокої реформи системи ООН", - додав глава Євроради.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 14 листопада зобов'язала РФ виплатити Україні репарації за збитки, які були нанесені під час повномасштабної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Також в ООН закликали створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, який буде включати в себе створення такого "реєстру збитків". У ньому будуть реєструватися всі докази збитку, нанесеного фізичним, юридичним особам, а також державі.

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