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46-річна популярна ведуча вагітна первістком: "Більше вірю в диво"

Анна Підгорна
25 червня 2025, 23:05
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Інна Шевченко довго прагнула до того, щоб стати матір'ю.
Інна Шевченко з чоловіком
Інна Шевченко вагітна - деталі про стан 46-річної ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Читайте більше:

  • Яким був шлях Інни Шевченко до материнства
  • Коли ведуча очікує на появу первістка

Ведуча телеканалу ICTV Інна Шевченко поділилася радісними і надихаючими новинами - вона вагітна первістком. Раніше вона вважала за краще приховувати свій вік, а тепер з гордістю заявляє: їй 46, і вона чекає на дитину.

В інтерв'ю для Коротко Про Шевченко розповіла, що своїм прикладом хоче надихнути жінок, які мріють про потомство, але бояться через ейджизм у суспільстві. Утім, Інна зізнається - її шлях до материнства був непростим.

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Понад два роки вона та її чоловік, французький режисер Лоран Жаві, працювали над появою потомства. "Було важко і морально, і фізично, і матеріально. Бо кожного разу сподіваєшся, живеш цією надією, зрештою - щось виходить, але на якомусь етапі все провалюється. Мене дуже підтримував чоловік. Хоча це я більше вірю у диво, він більше вірить в науку і в проценти. Але все одно дуже підтримував, незважаючи ні на що", - згадує ведуча.

Інна Шевченко вагітна первістком
Інна Шевченко вагітна первістком / instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко розповіла, що вона і чоловік скористалися послугою екстракорпорального запліднення. До цього їй довелося два роки приймати гормони, які внесли значну зміну в її організм. Однак ведуча ні про що не шкодує, адже вже восени на світ з'явиться її довгоочікуваний первісток.

"Коли відчула поштовхи, зв'язок з малюком всередині, зовсім по-іншому почала сприймати своє тіло. Зараз я дивлюся на нього як на щось материнське, яке не стільки для краси, скільки для створення життя. Нині абсолютно інакше сприймаю свої об'єми. Мені навіть приємно відчувати себе такою", - зазначає Шевченко.

Інна Шевченко з чоловіком
Інна Шевченко з чоловіком Лораном Жаві / instagram.com/inna_shevchenko_ictv

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