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В Ірані вперше сказали, що стало з ядерними об'єктами після ударів США

Анна Ярославська
26 червня 2025, 09:20
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Пентагон поки не дає офіційної оцінки наслідків атаки.

Іран, ядерна зброя
Іран заявляє, що ядерні об'єкти "серйозно пошкоджені" ударами США / Колаж: Главред, фото: leader.ir, pixabay.com

Іран офіційно підтвердив, що його ядерні об'єкти були "серйозно пошкоджені" в результаті авіаударів США. Це перші подібні заяви Тегерана на тлі дедалі більших суперечок про те, наскільки сильно бомбардування вплинули на атомну програму Ісламської Республіки.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, ядерні об'єкти країни "сильно пошкоджені", пише Bloomberg. За його словами, атаки стали не лыше військовим актом, а й порушенням міжнародного права і Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Водночас Пентагон поки що не дає офіційної оцінки наслідків. Однак, за даними розвідки, удари могли не зачепити основні елементи підземної інфраструктури, такі як центрифуги. Це суперечить заявам адміністрації президента США Дональда Трампа, який на саміті НАТО назвав операцію "знищенням" ядерної програми Ірану і піддав сумніву аналітику розвідслужб.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що пошкодження на цьому об'єкті можуть бути "дуже значними".

Ізраїльська комісія з атомної енергії заявила, що удари США та Ізраїлю суттєво відтермінували можливості Ірану зі створення ядерної зброї щонайменше на кілька років.

Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував "важливу пресконференцію" про американські удари по Ірану. Вона відбудеться 26 червня.

"Міністр оборони (війни!) Піт Гегсет проведе важливу пресконференцію в Пентагоні, щоб відстояти гідність наших великих американських пілотів", - написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Він знову звинуватив видання CNN і The Failing New York Times у тому, що ті поширили фейкові новини про те, що нібито ядерна програма Ірану не була повністю знищена.

Скриншот Truth Social
Скріншот Truth Social

Удари США по Ірану

У ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що впродовж ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударом Америки.

В Ірані вперше сказали, що стало з ядерними об'єктами після ударів США
Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

Телеканал CNN опублікував статтю з посиланням на американську розвідку про те, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад.

Удари нібито серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

24 червня президент США Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому висловив сподівання, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

Пізніше Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, встановленого 24 червня.

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