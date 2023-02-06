"Ескалація зростає, а шанси на мир зменшуються": в ООН зробили тривожний прогноз щодо війни в Україні

Генсек ООН заявив, що наразі вся планета потребує миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Генсек ООН дав тривожний прогноз про війну в Україні / УНІАН, 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що перспективи досягнення миру в Україні знижуються, а ймовірність подальшої ескалації зростає.

Як зазначив Генсек ООН під час виступу на Генасамблеї ООН на тему пріоритетів на 2023 рік, імовірно, світ скочується до "широкомасштабної війни".

"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси на подальшу ескалацію та кровопролиття продовжують зростати. Я боюся, як би світ не скочувався у масштабнішу війну", - сказав Гутерреш.

Генсек ООН також заявив, що наразі вся планета потребує миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Гутерреш також закликав великі держави відмовитись від застосування ядерної зброї.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений він.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас. Окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

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