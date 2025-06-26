Сумщина без укріплень на кордоні: в РНБО вийшли з поясненнями

В ЦПД сказали, що оборонні лінії мають відповідати військовим нормам і правилам.

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Фортифікації на Сумщині / колаж: Главред, фото: DeepState

Ключові тези:

В Сумській області критична ситуація з облаштуванням фортифікаційних споруд

Вони не можуть бути зведені просто по лінії кордону

Аналітики DeepState говорили, що в Сумській області склалася критична ситуація з облаштуванням фортифікаційних споруд, адже чимало укріплень не були зведені вчасно. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у коментарі 24 Каналу.

Він пояснив, мовляв, дехто вважає, що нібито фортифікації мають бути зведені просто по лінії кордону. Втім, на практиці це не завжди можливо.

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За його словами, там постійно працює артилерія і дрони росіян. Часто оборонні лінії будуються з урахуванням рельєфу, але в ідеалі вони мають відповідати військовим нормам і правилам.

"Інколи українець хоче бачити інженерні споруди в низині, але тут потрібно розбирати кожний кейс – детально і на прикладах", - наголосив керівник ЦПД.

Коваленко зауважив, що на певних ділянках фронту – як на глибині три-п’ять кілометрів у бік ворога, так і з українського боку – не можна облаштовувати фортифікації через постійний вогневий контроль. Через це використання інженерної техніки та участь особового складу у будівництві споруд стає надзвичайно небезпечним.

Він також додав, що росіяни мають подібні проблеми. Зокрема, під час початку Курської операції росіяни теж стикалися з подібними питаннями та намагалися з'ясувати, чому укріплення риють не по лінії кордону, а далі в тилу.

"Пояснити ці речі можуть лише військові інженери. Якщо їм дати слово, вони зможуть надати фахові, аргументовані пояснення з конкретними прикладами щодо ситуації з фортифікаціями на Сумщині", - підсумував керівник ЦПД.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація в Сумській області - що відомо

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.

Також відомо, що на території Сумської області воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.

Водночас, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що ситуація на Сумському напрямку тісно пов’язана з бойовими діями на території Курської області РФ. На його думку, не самі Суми є метою російського наступу на цій ділянці.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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