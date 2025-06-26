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Чому 27 червня не можна занадто багато говорити: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
26 червня 2025, 13:47
210
У народі 27 червня називалося Петровські вечорниці. У цей день і вечір часто проводили народні гуляння, пісні, танці.
Яке церковне свято 27 червня
Яке церковне свято 27 червня / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 27 червня
  • Що не можна робити 27 червня
  • Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 27 червня, віряни святкують день пам'яті блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 27 червня

Микола Чарнецький народився 1884 року в Галичині. З дитинства вирізнявся глибоким благочестям і прагненням до служіння Богу. Після навчання та висвячення на священика він активно працював у церковній душпастирській діяльності, піклуючись про своїх парафіян.

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У період жорстоких репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в СРСР (особливо в 1940-х роках) о. Миколай залишився вірним своїй вірі та служінню Богові. Миколай залишився вірним своїй вірі та духовному покликанню, незважаючи на небезпеку.

Через свою віру та незламність у духовних переконаннях його заарештували й ув'язнили. Він зазнав жорстоких тортур і переслідувань, але не зрікся своєї Церкви та віри в Христа. Помер у в'язниці 1959 року, ставши священномучеником, тобто мучеником за священний сан і віру.

Що не можна робити 27 червня

Краще утриматися від конфліктів і сварок - день спокійний і суперечки можуть стати причиною нещасть.

Не варто пліткувати, занадто багато говорити - розмови можуть нашкодити вашому добробуту.

Не можна починати нових справ - особливо якщо вони вимагають багато енергії.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • небо ясне - до врожайного року;
  • вітер із заходу чи півдня - буде тепло без опадів;
  • вранці роса - до теплої та сонячної погоди;
  • на світанку хмари швидко пливуть - чекайте негоду.

У народі 27 червня називалося Петровські вечорниці. У цей день і вечір часто проводили народні гуляння, пісні, танці.

Іменини 27 червня

Які завтра іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.

Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. У народних віруваннях цей камінь знали як небесного цілителя. Віддавна вважалося, що смарагд дарує здатність зазирнути у власне майбутнє.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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