Літній наступ РФ: КНДР пошле війська на допомогу Путіну - Reuters

Додаткове розгортання північнокорейських військ можна очікувати вже в липні або серпні.

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Північна Корея може направити додаткові війська до Росії / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

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Кім Чені Ин збирається відправити війська на допомогу РФ

Перекидання північнокорейських військ може відбутися в липні-серпні

У липні або серпні Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для участі у війні проти України. Про це заявив журналістам член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на дані південнокорейської розвідки.

Як повідомляє Reuters, Національна розвідувальна служба Сеула у своїх висновках посилалася на новий набір військ у Північній Кореї і нещодавній візит у Пхеньян високопоставленого співробітника служби безпеки Росії.

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"Додаткове розгортання можна очікувати вже в липні або серпні", - сказав він.

Лі зазначив, що за даними розвідки, в обмін на те, що Північна Корея постачає Росії артилерійські боєприпаси і ракети, Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Що відомо про армію КНДР / Инфографика: Главред

Літній наступ Росії

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін вірить у здатність російської армії досягти прориву, тож посилюватиме атаки попри втрати. Про це свідчать розвідувальні дані НАТО.

Полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, заявив, що російська армія не демонструє суттєвого просування на східному фронті України та все частіше вдається до атак на мирні об'єкти.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області.

The Washington Post пише про те, що Росія досягає кульмінації своєї здатності проводити наступальні операції, і літній наступ може стати останньою можливістю для окупантів прорвати українську оборону. Уже наступного року росіяни зіштовхнуться з серйозною нестачею живої сили та засобів.

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