В Україні зміниться погода на вихідні: знизиться температура і будуть дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 27 червня
- Якою буде погода на вихідні, 28 і 29 червня
- Де знизиться температура повітря і будуть йти дощі
Погода в Україні у п’ятницю, 27 червня, буде теплою. На півдні та на Закарпатті очікується навіть помірна спека.
Упродовж дня п’ятниці очікується +22…+26 градусів, південна частина та Закарпаття прогріються до +25…+30 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що 27 червня нарешті стихне вітер – він стане помірним або навіть слабким.
"Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода", – розповіла синоптикиня.
Погода в Києві 27 червня
У Києві 27 червня також вітер вгомониться, буде західного напрямку, помірний.
Упродовж дня температура повітря у столиці України коливатиметься близько +24 градусів.
Якою буде погода в Україні у вихідні
Погода в Україні у вихідні, 28 і 29 червня, відзначиться періодичними локальними дощами. Температура повітря буде невисокою – вдень буде +20…+25 градусів, на півдні +25…+29 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомлялося, Україну атакує грозовий шторм – стало відомо, які регіони заливатимуть дощі. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
Також раніше Главред повідомляв, що розжарить до +30 – синоптик попередила, коли Україну накриє спека. У деяких регіонах України температура може піднятися до +32 градусів.
Нагадаємо, потужна магнітна буря влупила по Україні – стало відомо, як довго бушуватиме шторм. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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