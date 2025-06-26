В Україні зміниться погода на вихідні: знизиться температура і будуть дощі

Синоптикиня попередила про зміни погодних умов у вихідні 28 і 29 червня.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-izmenitsya-pogoda-v-vyhodnye-snizitsya-temperatura-i-budut-dozhdi-10676507.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - буде зниження температури і дощі/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 27 червня

Якою буде погода на вихідні, 28 і 29 червня

Де знизиться температура повітря і будуть йти дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 27 червня, буде теплою. На півдні та на Закарпатті очікується навіть помірна спека.

Упродовж дня п’ятниці очікується +22…+26 градусів, південна частина та Закарпаття прогріються до +25…+30 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона зазначила, що 27 червня нарешті стихне вітер – він стане помірним або навіть слабким.

"Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 27 червня/ meteoprog

Погода в Україні 27 червня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 27 червня

У Києві 27 червня також вітер вгомониться, буде західного напрямку, помірний.

Упродовж дня температура повітря у столиці України коливатиметься близько +24 градусів.

Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода в Україні у вихідні

Погода в Україні у вихідні, 28 і 29 червня, відзначиться періодичними локальними дощами. Температура повітря буде невисокою – вдень буде +20…+25 градусів, на півдні +25…+29 градусів.

Погода в Україні 28 червня/ meteoprog

Погода в Україні 29 червня/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомлялося, Україну атакує грозовий шторм – стало відомо, які регіони заливатимуть дощі. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Також раніше Главред повідомляв, що розжарить до +30 – синоптик попередила, коли Україну накриє спека. У деяких регіонах України температура може піднятися до +32 градусів.

Нагадаємо, потужна магнітна буря влупила по Україні – стало відомо, як довго бушуватиме шторм. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред