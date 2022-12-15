До Конгресу США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН - Foreign Policy

Агресор Росія грубо порушила Статут ООН - її право перебувати в Раді безпеки під серйозним сумнівом, підкреслили конгресмени.

Парламент США може попросити Байдена закликати Захід вигнати РФ з Радбезу ООН / Колаж Вікіпедія, скріншот відео YouTube

До Конгресу Сполучених Штатів внесена резолюція, яка передбачає вигнання країни-окупанта Росії з Ради безпеки ООН через порушення головних принципів організації. Москва розв'язала війну проти України, незаконно проголосувала за анексію її територій, вчинила звірства в українських містах, погрожує ядерною зброєю і створює ризики для світових поставок продовольства.

Як повідомляє американське видання Foreign Policy, у якого є в розпорядженні текст резолюції, двоє законодавців – демократ Стів Коен і республіканець Джо Вілсон – відзначили, що російська держава грубо порушила головні принципи Статуту ООН.

Ще в жовтні Гельсінська комісія, серед керівників якої Коен і Вілсон, зверталася до глави Держдепу Ентоні Блінкена із закликом виступити проти статусу РФ як постійного учасника Радбезу ООН.

Тепер конгресмени прямо вказали на грубі дії Росії, які ставлять під сумнів її право на участь в Радбезі ООН. Це протизаконне голосування щодо анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, звірства в містах України, загрози застосування ядерної зброї та формування ризиків для світових постачань продовольства.

На думку експертів, реально виключити агресора Росію з Радбезу ООН буде складно, тому що статут не містить механізмів, спрямованих на виключення постійного члена Ради безпеки. Можна вдатися до таких дій у разі внесення поправки до Статуту, проте тоді знадобиться згода всіх постійних членів Радбезу. І Росія ймовірно зможе накласти вето на ініціативу.

Втім, існує ще одна можливість, яка передбачає оскарження статусу РФ в якості спадкоємиці СРСР в Радбезі ООН.

Росія в ООН

Росія регулярно використовує майданчик ООН і статус постійного члена Радбезу для просування своєї пропаганди і брехливих заяв, спрямованих на дискредитацію України.

Наприклад, в жовтні постпред РФ в ООН Небензя озвучив вигадану історію про те, як в Україні нібито були виявлені БПЛА, які повинні були розпорошувати "заражених комарів". Такі комарі, мовляв, мали покусати російських окупантів.

В листопаді Генеральна Асамблея ООН проголосувала за виплату Росією репарацій Україні за розв'язану проти неї війну і військові злочини. Резолюцію підтримали 94 країни. Проти проголосували 14 країн, серед яких Китай, Сирія, Білорусь, КНДР і сама країна-агресор РФ.

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