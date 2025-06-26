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Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в картинці з чоловіком на заправці за 39 с

Віталій Кірсанов
26 червня 2025, 05:50
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Сьогодні ми представляємо вам дві картинки чоловіка, який заправляє бензин у свою вантажівку. На перший погляд картинки можуть здатися однаковими, однак насправді між цими зображеннями є 3 ледь помітні відмінності. Як ви думаєте, чи зможете ви знайти їх усі всього за 39 секунд? Спробуйте розгадати цю головоломку і перевірте, наскільки ви спостережливі.

Головне завдання для вас? Вам потрібно знайти всі три відмінності в картинках. Отже, будьте уважні і не дозволяйте нічому вислизнути від ваших гострих очей. Натисніть на таймер і вкладіться всього в 39 секунд.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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