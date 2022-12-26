Україна зажадала вигнати РФ з Радбезу ООН і виключити її з Організації

РФ повинна понести відповідальність за порушення норм і принципів міжнародного права, впевнені в МЗС.

Україна запропонувала виключити РФ з ООН / Фото прес-служби ОП

Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту в питанні легітимності перебування РФ в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН і виключити її з ООН в цілому.

"Питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, що вчиняються на території України, зокрема, за військові злочини і злочини проти людяності, а також злочин геноциду", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

У МЗС підкреслили, що це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують і зруйнують всю систему ООН.

У МЗС виходять з того, що усунення РФ з Ради Безпеки ООН не матиме зворотної сили щодо попередніх рішень цього органу і не спричинить анулювання або перегляду резолюцій Радбезу, прийнятих досі.

"Вважаємо, що, керуючись принципом рівноправності членів ООН, Російська Федерація повинна пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в організації, що й інші країни. При цьому повернення Російської Федерації в ООН в майбутньому може розглядатися тільки за умови дотримання нею критеріїв членства ООН", - наголошується в заяві.

Також у відомстві додали, що дотримання визначеної статутом процедури відновить право кожної держави-члена проголосувати в Генеральній Асамблеї з приводу доцільності прийняття РФ до складу ООН — статутне право, якого вони були позбавлені 31 рік тому.

"Тільки після виконання Росією умов членства в організації, що містяться в пункті 1 статті 4 Статуту ООН, можна розглядати прийняття Росії в члени за допомогою рішення Генасамблеї ООН за рекомендацією Ради Безпеки ООН, як це передбачено пунктом 2 статті 4 Статуту ООН", - сказано в тексті.

Так, Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей заяви і в "цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу РФ".

Виключення РФ з ООН: позиція МЗС

У заяві підкреслюється, що розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав і обов'язків СРСР.

"З точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН і постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується РФ. Росія помилково вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправді, згідно зі Статутом ООН для цього не було і досі немає ніяких легітимних підстав", - пояснив В МЗС.

Так, Росія зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур.

Також у відомстві зазначили, що чинний Статут ООН не містить слів "Російська Федерація". Їх немає, зокрема, в статті 23 Статуту, де перераховані постійні члени Ради Безпеки ООН.

"З юридичної і політичної точок зору може бути тільки один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - заявили в МЗС.

Крім того, Україна вважає сумнівним право РФ входити до складу ООН в цілому, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації.

"Пункт 1 статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав. Дії РФ протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН відзначені війнами і захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, спробами задовольнити загарбницькі і неоімперські амбіції", - йдеться в заяві.

Також з 1991 року Російська Федерація 31 раз застосувала вето в Раді Безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 14 листопада зобов'язала РФ виплатити Україні репарації за збитки, який був нанесений під час повномасштабної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Також в ООН закликали створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, який буде включати в себе створення такого "реєстру збитків". У ньому будуть реєструватися всі докази збитку, нанесеного фізичним, юридичним особам, а також державі.

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