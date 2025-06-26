У Резерв+ стався збій: що відомо

Вранці, 26 червня, у застосунку Резерв+ стався збій. Користувачі зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти в систему.
Зокрема, під час спроби зайти в застосунок Резерв+ висвічується повідомлення: "У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз".
Поки що причини збою в роботі застосунку невідомі.
У Міністерстві оборони України ніяк не коментували ситуацію.
Як писав Главред, українцям уже доступна нова версія програми Резерв+. Зокрема, тепер застосунок надсилатиме повідомлення в разі розшуку.
Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що в застосунку Резерв+ планують запровадити функцію відстеження паперового порядку денного, що дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання.
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