У Резерв+ стався збій: що відомо

Під час спроби зайти в додаток висвічується повідомлення про технічну проблему.

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У застосунку Резерв+ виникли технічні проблеми / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, ua.depositphotos.com

Вранці, 26 червня, у застосунку Резерв+ стався збій. Користувачі зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти в систему.

Зокрема, під час спроби зайти в застосунок Резерв+ висвічується повідомлення: "У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз".

Поки що причини збою в роботі застосунку невідомі.

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У Міністерстві оборони України ніяк не коментували ситуацію.

Скріншо Резерв+

Як писав Главред, українцям уже доступна нова версія програми Резерв+. Зокрема, тепер застосунок надсилатиме повідомлення в разі розшуку.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що в застосунку Резерв+ планують запровадити функцію відстеження паперового порядку денного, що дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання.

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