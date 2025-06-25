Зеленський у ПАРЄ підписав угоду про трибунал: що це означає для покарання агресорів

Новий Спеціальний трибунал починає юридичний процес покарання воєнних злочинців, що вчинили агресію проти України.

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Президент Зеленський і Рада Європи підписали угоду про створення трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

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Зеленський наголосив, що агресія призведе до покарання, зокрема для Росії

Трибунал дає Україні інструменти для покарання за злочини агресії

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради Європи у Страсбурзі.

"Це дійсно дуже важливий крок. Сьогодні ми запускаємо процес створення Трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець має знати: справедливість настане і це стосується Росії також. Ми активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях, але політично ми вже зробили великий прогрес", — заявив Зеленський після підписання угоди. відео дня

Президент наголосив, що трибунал відкриває Україні реальні можливості домогтися справедливого покарання за злочини агресії, навіть якщо міжнародні інституції не матимуть для цього достатніх інструментів.

"Ми маємо чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо здійснити це разом з усією Європою", — підкреслив він.

Трибунал для РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз завершив технічний етап підготовки до створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Незабаром Рада Європи розпочне політичний розгляд відповідних документів, включаючи проєкт статуту трибуналу.

Крім того, Комітет міністрів Ради Європи офіційно підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Таке рішення ухвалили в середу, 14 травня, під час щорічного засідання Комітету міністрів у Люксембурзі, повідомила пресслужба Ради Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після перемоги України Володимира Путіна мають судити в Гаазі за злочини агресії проти мирних українців. Виступаючи в Міжнародному кримінальному суді, він підкреслив необхідність справедливого процесу, аби такі злочини більше не повторювалися.

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Що таке Рада Європи? Рада Європи — міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян, пише Вікіпедія.

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