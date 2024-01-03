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Гроші на пенсії поки будуть, але проблеми з'являться в іншому: чим загрожує зупинка допомоги ЄС

Яна Ставська
3 січня 2024, 14:59
Київ повинен витратити не менш як 60 млрд доларів на оборону, інакше дисбаланс між витратами РФ і України "досягне небезпечного значення".
гривня, долар
Допомога у 50 млрд євро від ЄС опинилася під питанням / Колаж Главреда. Фото: unsplash.com

Соціальні виплати у разі затримки допомоги ЄС заморожувати і затримувати поки ніхто не буде, тому що гроші на найближчий час можна взяти з внутрішніх джерел - резерву Нацбанку і емісії. Однак, зазначив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ, проблеми можуть з'явиться в іншому.

В інтерв'ю Главреду Кущ пояснив, що насамперед зупинка фіндопомоги ЄС вдарить по українській армії.

"Основні проблеми проявляться у контексті фінансування оборонного сектора. Тому що ми отримуємо величезну кількість матеріально-технічної допомоги, і якщо її обсяг буде зменшений, то нам доведеться купувати зброю і боєприпаси, а також виробляти їх самостійно", - сказав Кущ.

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В обох випадках на це потрібні гроші, додав він.

При цьому ми повинні розуміти, що Росія в 2024 році витратить на армію рекордні 112,49 мільярда доларів, приблизно 6 відсотків ВВП. І для того, щоб Україна могла витісняти РФ і вести активну боротьбу з нею, потрібно мати військовий бюджет обсягом приблизно 100 мільярдів доларів.

"Для того, щоб хоча б стримувати її - як мінімум половину такого бюджету, тобто приблизно 60 мільярдів доларів. І якщо витрати України на сектор будуть меншими за цю суму, в такому випадку дисбаланс між військовими витратами України і РФ досягне небезпечного для нас значення", - підкреслив експерт.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ-фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе в Києві, працює в аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці в Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Допомога ЄС Україні під питанням

У політичних колах ЄС досі сперечаються з приводу виділення Україні 50 млрд євро фіндопомоги. Схвалення виділеної суми на потреби Києва гальмуэ Угорщина та її проросійський уряд.

Як пише The Financial Times, у ЄС планують виділяти фінансову допомогу за спеціальною процедурою, "яка дає Брюсселю важелі, щоб в Угорщині дотримувалися верховенства права і демократичних принципів". По-друге, згадали про статтю 7 - "покарання за порушення законності". Йдеться про скасування права голосу.

Зокрема, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого, Євросоюз готує резервний план, щоб надати Україні 20 мільярдів євро допомоги в обхід Орбана. Ця схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичувати гроші в інтересах Києва на ринках капіталу.

Також західні союзники України хочуть узгодити план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Financial Times зазначає, що ЄС поки не заарештовує самі російські активи, а вивчає способи вилучення доходів, отриманих фінансовими установами, такими як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 млрд євро.

За словами економіста Олексія Куща, Україна може протриматися без фінансової допомоги Заходу до 2025 року, якщо будуть виконані кілька умов. Але в такому випадку до 2025 року Київ підійде знекровленим з точки зору фінансів.

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