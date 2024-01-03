Удари по енергетичній інфраструктурі: в ЗСУ попередили про загрозу і назвали дату

За словами Гуменюк, ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі України можуть відновитись в найближчі дні.

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Росіяни можуть знову почати обстрілювати енергетичну інфраструктуру / Колаж Главред, фото: УНІАН

Найближчим часом в Україні очікуються стрімкі похолодання та морози до -10 градусів. Така погода може бути використана ворогом для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це в ефірі Дніпро TV повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ворог не зупиниться. Варто усвідомлювати, що небезпека не минула. Цілком ймовірно, що треба буде оперативно реагувати на сигнали тривоги та мати при собі необхідні речі. Потрібно розуміти, що після масованих ударів можуть бути наслідки подібні до тих, що вібувались вчора в Києві та Київській області, коли зникало електроживлення, водопостачання та опалення", — сказала військова.

За її словами, аналітика свідчить про те, що в найближчі дні очікується суттєве зниження температури повітря на більшій частині території України.

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"Це цілкой ймовірний період коли ворог захоче тиснути енергетично і атаки на енергетичні об'єкти абсолютно не виключені", - вказує Гуменюк

Крім того, Гуменюк додала, що Росія не припиняє виробництво і постачання боєприпасів, а також має накопичені ракети.

Обстріл території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 січня Сили протиповітряної оборони збили більше 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог випустив близько 15 дронів "Shahed" на Київ. Потім понад 15 бомбардувальників Ту-95МС випустили крилаті ракети.

Президент Зеленський відреагував на цю масовану атаку, заявивши, що Росія запустила майже сто ракет по Україні вночі та вранці, що призвело до загибелі та численних поранених. Він підкреслив, що за втрати життів вороги понесуть відповідальність.

За даними Forbes, на обстріл України 2 січня Росія витратила близько 620 млн доларів.

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