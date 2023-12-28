США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд: у FT назвали дату

Прискорення роботи над конфіскацією російських активів для України підкреслює її важливість для Заходу.

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США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд - FT / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Західні союзники України хочуть узгодити план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. США запропонували робочим групам Великої сімки (G7) вивчити шляхи, як це зробити. Жодні рішення поки що не ухвалені. Про це пише Financial Times.

Прискорення роботи над конфіскацією російських активів для України підкреслює її важливість для Заходу. Цю тему обговорювали в цьому місяці як міністри фінансів G7, так і їхні заступники.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого.

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Три робочі групи, запропоновані Вашингтоном, будуть вивчати юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики і пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще направити підтримку Україні.

У Німеччині, Франції, Італії та ЄС говорять про необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів Москви, перш ніж ухвалювати рішення.

У західних столицях розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації та витрачання активів російського центрального банку, до отримання доходів від заморожених активів або використання їх в якості застави для отримання кредитів.

Financial Times зазначає, що ЄС поки не заарештовує самі російські активи, а вивчає способи вилучення доходів, отриманих фінансовими установами, такими як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 млрд євро.

Досі Вашингтон публічно не підтримував арешт російських активів. Але в цьому році США в приватному порядку поширили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припустили, що арешт заморожених активів Москви був би законним як "контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію".

Європа, де знаходиться більшість активів, налаштована набагато обережніше. Вона побоюється можливих наслідків для фінансової стабільності, а також відповідних дій з боку Росії.

Італія, яка головуватиме в G7 в 2024 році, є однією з тих, хто стурбований потенційною відплатою своїм компаніям, що працюють в Росії.

Тим часом країна-агресор Росія попередила, що припинить дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.

ЄС, Велика Британія та Франція також підкреслили, що ці гроші не будуть легкодоступними і достатніми для покриття потреб України у відновленні, і що арешт активів не повинен відбуватися за рахунок надання фінансової підтримки Києву в 2024 році.

Передача російських активів Україні

Комітет з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроект про передачу російських конфіскованих активів Україні. Протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі.

Україна не зможе швидко отримати прибуток від російських активів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Попри те, що прийняття механізму передачі коштів очікувалося вже найближчим часом, прогрес у цьому питанні може бути зупинений через сумніви Франції, Німеччини та Бельгії.

Європейський союз готує пропозицію оподаткувати прибуток від понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку, щоб допомогти відновленню України.

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