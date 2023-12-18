В ЄС знайшли спосіб покарати і "знешкодити" Орбана: Financial Times розкрило деталі

Угорщина не може зупинити Євросоюз у наданні допомоги Україні.

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В Євросоюзі знайшли спосіб покарати Орбана за протидію Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Євросоюзі розмірковують над двома шляхами впливу на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який шантажує ЄС для отримання коштів і посилення політичної популярності в своїй країні.

Як пише The Financial Times, в ЄС планують виділяти фінансову допомогу за спеціальною процедурою, "яка дає Брюсселю важелі, щоб в Угорщині дотримувалися верховенства права і демократичних принципів".

По-друге, згадали про статтю 7 - "покарання за порушення законності". Йдеться про скасування права голосу.

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Як зазначають журналісти, донедавна в Європі побоювалися, що статтю 7 заблокує Польща. Однак після польських виборів країну очолив представник "Громадської платформи" Дональд Туск. Тому є надія, що в ЄС достатньо голосів, щоб позбавити Орбана можливості блокувати важливі рішення.

"Він (Віктор Орбан, - ред.) не маріонетка Путіна, як деякі можуть подумати. Але Угорщина зможе змусити нас використовувати кілька різних інструментів. Зрештою Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей Україні", — заявив анонімний європейський чиновник, з яким спілкувалися журналісти The Financial Times.

Як Орбан протидіє Україні

Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Орбан заявив, що Угорщина готова розблокувати пакет військової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо Євросоюз, у свою чергу, виплатить Будапешту всі заморожені кошти.

14 грудня Європейська Рада оголосила про початок переговорів про членство з Україною. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із залу і таким чином не наклав вето на рішення. ЗМІ пишуть, що вихід з глухого кута, в який завела лідерів ЄС позиція Угорщини щодо України, придумав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Пізніше Орбан заявив, що процес вступу України до Євросоюзу "можна буде заблокувати щонайменше 75 разів".

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