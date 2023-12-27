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ЄС планує надати Україні €20 млрд в обхід Угорщини - Financial Times

Анна Ярославська
27 грудня 2023, 06:55
Механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.
Євросоюз, Шарьл Мішель, Урсула фон дер Ляєн, Зеленський
Євросоюз планує обійти вето Угорщини на допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Євросоюз готує резервний план, щоб надати Україні 20 мільярдів євро допомоги в обхід запереченням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Ця схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичувати гроші в інтересах Києва на ринках капіталу, пише Financial Times.

Остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

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Механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

Схема схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.

Financial Times відзначає важливість того, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС і щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки не вимагало б одностайної підтримки.

Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для надання національних гарантій. Це процес, який офіційні особи сподіваються завершити вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Допомога Україні від Євросоюзу

В середині грудня Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до позачергового саміту ЄС.

Головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

В Євросоюзі розмірковують над двома шляхами впливу на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який шантажує ЄС для отримання коштів і посилення політичної популярності в своїй країні.

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