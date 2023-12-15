Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро: Орбан наклав вето

Президент Європейської Ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші. Позачерговий саміт ЄС збереться в січні.

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Орбан наклав вето на рішення по Україні / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання у 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у своєму профілі в соцмережі X (Twitter), що на допомогу Україні було накладено вето і що повернуться до цього питання в наступному році.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Орбан заблокував це рішення в ніч на п'ятницю.

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Президент Євроради стверджує, що ставив за мету зібрати голоси всіх 27 членів ЄС, передає ЕП.

"Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми домоглися майже одностайності, підтримки всіх крім одного голосу", – заявив він.

Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

"У нас є інструменти для того, щоб гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо послати Україні", - заявив він.

Мішель відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але підкреслив, що ЄС виконає фінансові зобов'язання щодо допомоги Україні.

"У нас є різні інструменти, щоб забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку", – сказав політик.

Тим часом Європейський редактор Радіо Liberty Ріхард Йозвяк написав у соціальній мережі X (Twitter), що Україна перемогла в розширенні Євросоюзу, але втратила у фінансуванні. Проте шанси на отримання 50 млрд євро залишаються.

"Таким чином, це символічна перемога України в розширенні, але втрата у фінансуванні. Лідери ЄС повернуться в кінці січня, щоб домовитися про 50 млрд євро - з надією, що Угорщина буде включена", - написав у своєму пості Йозвяк.

Як повідомляв Главред, раніше головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

Також повідомлялося, що Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні. Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися з соратниками пропутінського міністра Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України".

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