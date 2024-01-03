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"Буде інфляція до 20%": експерт сказав, скільки протримається Україна без допомоги Заходу

Альона Вороніна
3 січня 2024, 04:45
В України є кілька способів, як протриматися 2024 рік без фінансової допомоги Заходу. Але за таких умов до 2025 року наша держава буде фінансово знекровлена.
Алексей Кущ, украинские военные, деньги
Експерт сказав, скільки протримається Україна без допомоги Заходу/ колаж: Главред, фото: скрін, 115 окрема бригада Сил тероборони ЗСУ, УНІАН

Україна може протриматися без фінансової допомоги Заходу до 2025 року, якщо будуть виконані кілька умов. Але в такому разі до 2025 року ми підійдемо знекровленими з точки зору фінансів.

Таку думку висловив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду. Він розповів, яким чином Україна зможе протриматися 2024 рік, якщо західні держави припинять надавати нам допомогу.

"По-перше, у нас є резерви Національного банку в розмірі 39 мільярдів доларів. Зрозуміло, що функціонал цих коштів зовсім інший – не фінансування дефіциту бюджету, а підтримка курсу національної валюти, платіжного балансу. Проте механізми використання валютних резервів Національного банку для фінансування дефіциту бюджету можна знайти – це, в принципі, не складно. Повністю витрачати ці резерви не можна, тому, швидше за все, йдеться приблизно про 30 мільярдів доларів резервів, які ми можемо витратити", – розповів Кущ.

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Він зазначив, що якісь гроші Україна в будь-якому випадку отримає від партнерів. Зокрема, мінімум кілька мільярдів доларів дасть Міжнародний валютний фонд, а також Україні обіцяли виділити кошти Норвегія, Японія. Крім того, Японія надала Світовому банку гарантії для кредитування України.

"Також у нас є так зване емісійне джерело фінансування. Тобто Нацбанк може надрукувати гроші, купити військові облігації Мінфіну. МВФ дозволив друкувати по 50 мільярдів гривень на квартал, тобто близько 200 мільярдів гривень на рік. За моїми оцінками, можна надрукувати до 400 мільярдів гривень на рік, тобто приблизно по 100 мільярдів на квартал. Це призведе до прискорення інфляції приблизно до 20 відсотків, що для нас не буде критичним показником. І якщо буде стояти питання про фінансування армії, навіть якщо це призведе до інфляції, то вибору у нас немає", – сказав фінансовий аналітик.

За його словами, таким чином Україна може протриматися весь поточний рік, але в такому разі до 2025 року наші запаси коштів просто вичерпаються.

"Якщо у нас буде емісійний потенціал в 400 мільярдів доларів, близько 30 мільярдів валютних резервів і надійде якась гарантована допомога, то в цьому випадку ми можемо протриматися весь 2024 рік. Але тоді до 2025 року ми підійдемо знекровленими з точки зору фінансів", – зазначив Кущ.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Військова допомога Україні

Раніше у виданні The Guardian зазначалося, що Україна все ще може перемогти РФ, але є умови. Для перемоги України у війні необхідно зробити деякі важливі кроки як Києву, так і країнам Заходу, вважає старший науковий співробітник з наземних воєн в Королівському інституті об'єднаних служб Джек Уотлінг. Передусім, він зазначив, що Європа не виконала низку взятих на себе зобов'язань перед Києвом, внаслідок чого українцям доводиться "розплачуватися кров'ю".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Україні не допоможуть, Росія захопить більше територій. Але Україна продовжить боротьбу проти агресії Росії навіть у тому випадку, якщо Захід не надасть підтримку, наголосив Кулеба.

Нагадаємо, підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні. Якщо західні держави припинять надавати допомогу Україні, це було б вкрай неприємною подією, адже це додасть труднощів українським військовим. Проте ситуація у такому разі може скластися не настільки песимістично, як ми бачимо у прогнозах західних аналітиків, вважає підполковник запасу, військовий експерт Володимир Гулима.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Кущ
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