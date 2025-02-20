Тиск США та переговори з Келлогом: головні новини України (дайджест)

Новини України 19 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 20 лютого / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІНА, 22 ОМБр, kremlin.ru, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

Увечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті постраждав чоловік, є пошкодження.

"Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

відео дня

Володимир Путін прагне зробити російську делегацію на переговорах зі США максимально ефективною, щоб досягти для Росії найвигідніших умов. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Прорив" держкордону України з Курщини: ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху

Російські війська 19 лютого продовжували атакувати позиції в Курській області, проте жодного підтвердженого просування вперед не досягли. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні: ЗМІ описали план Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер їде з візитом до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом і представить йому миротворчий план щодо України.

Про це повідомляє The Telegraph. У виданні з посиланням на власні джерела зазначають, що під час цієї зустрічі Стармер розповість, як європейські війська можуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка може бути укладена за посередництва Трампа.

РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами: постраждали 4 області, зруйнований під’їзд

Російські окупанти у ніч на четвер, 20 лютого, здійснили масовану атаку по Україні. Загарбники запустили по нашій державі 161 дрон і 14 ракет.

Основний удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині, по яких країна-агресорка Росія запустила ракети. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Погода в Україні у п’ятницю, 21 лютого, буде без істотних опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до -10…-15 градусів.

У східних областях буде ще холодніше – там нічна температура подекуди досягатиме -19 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

Американські журналісти з NBC News опублікували матеріал, в якому стверджують, що Дональд Трамп намагався тиснути на Україну та шантажувати президента Володимира Зеленського під час переговорів щодо мирного вирішення війни з Росією.

"У 2025-му буде режим припинення вогню": Буданов зробив гучну заяву

Досягнути режиму припинення вогню можливо вже у 2025 році, незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні. Для цього є більшість складових.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24.

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

У російській армії сталася серія вибухів FPV-окулярів під час їх використання операторами дронів. За цими інцидентами стоять фахівці Головного управління розвідки України, повідомили агентству Інтерфакс-Україна джерела в українських спецслужбах.

"США розчаровані, Києву треба послабити свою позиції": у Трампа видали нові заяви

В адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють своє невдоволення через рішення президента України Володимира Зеленського. Радник Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц заявив, що американська влада розчарована. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Команда Трампа незадоволена тим, що Володимир Зеленський не підписав одразу заяву про співпрацю між Україною та США.

Ліквідовано "жирну" ціль: в ГУР розкрили деталі підриву авто в Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано російського військового злочинця, заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгена Богданова. Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

В США готують новий таємний план щодо України та її територій: що відомо

Росіяни одностайні у своєму бажанні знищити Україну. Наразі з’являється безліч різних "планів", які, зокрема, активно поширюють самі росіяни, щоб переконати Україну в зраді, стверджуючи, що Трамп її "зливає". Однак такі заяви є непідтвердженими та сумнівними. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи інформацію The Telegraph про нібито запропонований Трампом мирний план, який передбачає передачу Росії 20% української території.

Теракт в Одесі: посеред міста підірвали машину

В Одесі прогримів потужний вибух. Невідомі підірвали автомобіль. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

Зазначається, що сталася детонація невідомого предмета. Унаслідок цього пошкоджено три машини. Люди не постраждали.

Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

Погода в Україні 21 лютого буде дуже морозною. Будуть незначні опади та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україна буде під впливом арктичних повітряних мас. 21 лютого не очікуються істотні опади. Температура повітря опуститься до -19 градусів.

Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угоди

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Стало відомо, що після цієї зустрічі не буде пресконференції. Її не проводитимуть на прохання США. Причини поки що не розголошуються.

Президент України Володимир Зеленський особисто розповів деталі зустрічі з Келлогом. Він зазначив, що на переговорах обговорювали гарантії безпеки, ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.

Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

Недавня заява президента США Дональда Трампа, в якій він назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", викликала в українців занепокоєння, що нова адміністрація Штатів може переглянути військову допомогу. Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

США призупинили продаж зброї до України, компанії чекають на рішення Білого дому щодо продовження постачання. Про це у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук" сказав секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", – сказав Костенко.

Україна та Європа не переможуть Путіна без США - віцепрезидент США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наполягає на негайному мирі між Україною та РФ. При цьому він переконаний, що без Штатів Україна та Європа не зможуть перемогти Путіна. Про це він зазначив у пості у соцмережі Х.

Він переконаний, що війна в Україні не почалася б, якби на посаді був президент США Дональд Трамп. При цьому він звинувачує Україну, Європу та адміністрацію Байдена у тому, що з їхнього боку за три роки нібито не було жодного шляху до перемоги.

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