В США готують новий таємний план щодо України та її територій: що відомо

Трамп не має викладати публічно свій план щодо завершення війни в Україні, щоб могти завдати несподіваного удару, вважає політичний експерт.

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В США готують новий план щодо України - що відомо / Колаж: Главред

Про що сказав Загородній:

Більшість "планів Трампа", які публікуються в ЗМІ є сумнівними

Путін зробив помилку, що "злив" свою переговорну позицію

Росіяни одностайні у своєму бажанні знищити Україну. Наразі з’являється безліч різних "планів", які, зокрема, активно поширюють самі росіяни, щоб переконати Україну в зраді, стверджуючи, що Трамп її "зливає". Однак такі заяви є непідтвердженими та сумнівними. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи інформацію The Telegraph про нібито запропонований Трампом мирний план, який передбачає передачу Росії 20% української території.

За його словами, Україна наполягатиме на поверненні до кордонів станом на 24 лютого 2022 року, а подальший розвиток подій залежатиме від обставин. Не виключено, що незабаром постане питання і про відновлення кордонів 1991 року.

Загородній вказує на те, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін відкрито озвучив свою позицію щодо переговорів, і це стало його фатальною помилкою, оскільки тепер він не зможе її змінити.

"Подивіться на те, як поводиться Трамп. Усі гадають, чи є у Трампа план щодо України, який він та інше. Але чому Трамп має викладати цей план публічно? Він що, ідіот чи що? Американці діють тихо: ленд-ліз готують, Ді Венса випустили, грають у "поганого і хорошого поліцейських", обіцяють санкції. Піди їх зрозумій, де влуплять, по чому. Келлог обіцяє санкції, тиск зростає. Росіяни метушаться і не знають, що відбуватиметься. При цьому американці ведуть серйозну роботу щодо російських еліт", - наголошує експерт.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України і запуск ленд-лізу:

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп може спробувати усунути російського диктатора Володимира Путіна, якщо відчує себе обманутим. Така ситуація можлива, якщо Путін порушить свої обіцянки перед Трампом, що може спровокувати жорстку реакцію з боку американського лідера. У відповідь Трамп може вдатися до реальних санкцій, погроз або навіть спецоперацій проти глави Кремля. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Водночас адміністрація Трампа висловлює невдоволення рішеннями президента України Володимира Зеленського. Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив в інтерв'ю Fox News, що США розчаровані діями Києва.

Тим часом дедалі більше європейських політиків вбачають у діях Трампа зближення з Володимиром Путіним. Politico зазначає, що трансатлантичний альянс ослаб, а натомість формується стратегічне партнерство між президентами США та Росії, яке може загрожувати Європі.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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