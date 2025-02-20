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"США розчаровані, Києву треба послабити свою позиції": у Трампа видали нові заяви

Ангеліна Підвисоцька
20 лютого 2025, 16:10оновлено 20 лютого, 17:11
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Радник Трампа Майкл Волц заявив, що Україна зобов'язана підписати угоду про співпрацю у тому вигляді, в якому вона є, якщо хоче закінчити війну.
Трамп, Волц, Зеленский
США розчарувалися у Зеленському / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Про що говорить Волц:

  • Україна має підписати угоду про співпрацю зі США
  • Трамп розчарований політикою Зеленського
  • Києву потрібно послабити свою позицію

В адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють своє невдоволення через рішення президента України Володимира Зеленського. Радник Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц заявив, що американська влада розчарована. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Команда Трампа незадоволена тим, що Володимир Зеленський не підписав одразу заяву про співпрацю між Україною та США.

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"Тут багато розчарувань. Віцепрезидент Венс був дуже розчарований, коли покинув Мюнхенську конференцію з безпеки. Наш міністр фінансів, який приїхав до Києва, також розчарований, і все це на додачу до президента, який, очевидно, дає зрозуміти, що він розчарований, і це добре відомо", - сказав Волц.

Він вважає угоду про корисні копалини "неймовірно історичною можливістю" для України. Волц стверджує, що у такому випадку США спільно інвестували б в економіку України і стали б справжнім партнером. До того ж ця угода нібито стала б "кращою гарантією безпеки, ніж ще один піддон з боєприпасами".

Радник Трампа наполягає на тому, що Києву треба пом'якшити свою позицію та підписати угоду.

"Коли Сполучені Штати інвестують у зростання їхнього пирога, щоб дозволити їхній економіці процвітати з часом, і, до речі, щоб американські платники податків повернули сотні мільярдів доларів, як це роблять європейці, все це має сенс. Чому ми отримуємо цей поштовх і, безумовно, цей вид, як сказав віцепрезидент, недоброзичливого ставлення в пресі до всього, що адміністрація зробила під час його першого терміну, і до всього, що Сполучені Штати зробили для України, це просто неприйнятно. Їм потрібно пом'якшити свою позицію і уважно подивитися і підписати цю угоду", - сказав радник Трампа.

При цьому він запевняє, що Трамп дуже любить український народ і готовий довести війну до кінця. Також він акцентує на тому, що США зробили багато чого для Києва і хочуть змінити характер допомоги в майбутньому.

"Лише тиждень тому, Брайане, він (Трамп - ред.) розмовляв по телефону і з президентом Путіним, і з Зеленським, буквально протягом декількох хвилин, і обидва говорили: "Тільки ви, президенте Трамп, можете довести цю війну до кінця, коли ніхто інший не зміг цього зробити". І насправді попередня адміністрація навіть не намагалася. Тож зараз президент Трамп робить те, що він повинен робити як лідер, і просуває жорстку дипломатію з силою і лідерством, і, знаєте, нікого це не повинно дивувати", - додав він.

'США розчаровані, Києву треба послабити свою позиції': у Трампа видали нові заяви
Корисні копалини в Україні / Інфографіка: Главред

Слід зазначити, що Волц утримався від коментування рейтингу довіри до Зеленського, але зазначив, що США розпочинають процес, який буде просуватися під керівництвом Трампа. В ході цього будуть проведені зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

"Я говорив з усіма їхніми радниками з національної безпеки, в тому числі вчора з німецьким. Отже, ми консультуємося з нашими союзниками. Ми консультуємося з українцями. У дипломатії для цього є термін. Це називається "човникова дипломатія", тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно в минулому не спрацьовувало", - додав він.

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