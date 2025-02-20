30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні: ЗМІ описали план Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу миротворчий план щодо України.

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Стармер запропонує розгорнути в Україні 30 тис. європейських військових/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/britisharmy

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Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України

У цьому плані буде пропозиція розгорнути в Україні 30 тис. європейських військових

Але миротворці будуть не вздовж лінії фронту – вони охоронятимуть міста, порти, АЕС та інші важливі об'єкти

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер їде з візитом до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом і представить йому миротворчий план щодо України.

Про це повідомляє The Telegraph. У виданні з посиланням на власні джерела зазначають, що під час цієї зустрічі Стармер розповість, як європейські війська можуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка може бути укладена за посередництва Трампа.

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Згідно з даними джерел, прем’єр-міністр Великої Британії закликатиме президента США тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, і, якщо країна-агресорка Росія порушить умови можливого перемир'я, застосувати ці літаки для потужної відповіді росіянам.

Стармер збирається позиціонувати себе як "міст" між адміністрацією США і Європою, зазначається у виданні. Він матиме на меті переконати Трампа, що США зацікавлені в недопущенні третього вторгнення Росії в Україну.

Згідно з англо-французьким планом, який Стармер представить Трампу, в Україні можуть бути розміщені щонайменше 30 тисяч європейський військових. Проте не йдеться про їхнє розміщення вздовж лінії фронту – вони охоронятимуть міста, порти, атомні електростанції та інші важливі інфраструктурні об'єкти. Згідно з проєктом, базами для цих сил можуть стати Полтава, Дніпро та Кривий Ріг.

"Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", – пише видання з посиланнями на власне джерело.

Також, згідно з планом, для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам до Чорного моря можуть бути направлені військово-морські патрульні кораблі.

У виданні зазначили, що такий план далекий від миротворчої місії, про яку казав український президент Володимир Зеленський. Він називав кількість у 200 тисяч миротворців, які будуть потрібні Україні в разі підписання мирної угоди.

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Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зробив заяву про миротворців в Україні. Він зазначив, що Велика Британія буде відігравати "повну роль" у миротворчій діяльності в Україні. Лондон готовий розгорнути британські війська для підтримання миру.

За словами Стармера, Велика Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод. Він зазначив, що Велика Британія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

Також раніше повідомлялося, що миротворці можуть з'явитися в Україні – Нідерланди і Франція прийняли рішення. Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію, яка передбачає відправку миротворців в Україну після завершення бойових дій. Уряд країни закликають зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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