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Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Альона Вороніна
20 лютого 2025, 13:37
1486
В Україну скоро прийде потепління – температура повітря підійметься.
Погода, снег, зима, белка
Погода в Україні - різке потепління накриє Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні потепліє
  • Якою буде погода 21 лютого

Погода в Україні у п’ятницю, 21 лютого, буде без істотних опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до -10…-15 градусів.

У східних областях буде ще холодніше – там нічна температура подекуди досягатиме -19 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"З погодою в Україні все стабільно. Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й завтра в Україні – без істотних опадів. Вночі очікується -10…-15 градусів, на сході -12…-19 градусів", – зазначила Діденко.

Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -1…-6 градусів.

"Така панує зараз одноманітна погода, що атмосфера вирішила завтра її розбавити сильним вітром на півдні України, де можливо до 15-20 метрів за секунду", – попередила синоптикиня.

У Києві 21 лютого опадів не очікується. Вночі температура повітря буде на рівні -10-…12 градусів, вдень близько -5 градусів.

Погода в Украине 21 февраля
Погода в Україні 21 лютого/ Facebook Діденко

Коли в Україні потепліє

Водночас синоптикиня розповіла, що скоро в Україну прийде потепління. За її словами, до потепління залишається менше тижня – температура повітря почне підвищуватися з 25 лютого.

"Строки потепління поки що незмінні – з 25-го лютого", – зазначила вона.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше розповідав Главред, в Україні скоро вдарить різке потепління і розтане сніг – синоптикиня назвала дату потепління. Потепління скоро накриє Україну, сніговий покрив розтане.

Також раніше повідомлялося, що вдарить 20-градусний мороз – синоптикиня сказала, де в Україні буде найхолодніше. У деяких регіонах України прогнозують сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця – Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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