"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

Основні тези Буданова:
- Режиму припинення вогню можливо досягнути вже цього року
- Без допомоги США Україні буде дуже важко
- Мирні переговори без України неможливі
Досягнути режиму припинення вогню можливо вже у 2025 році, незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні. Для цього є більшість складових.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24.
Також він прокоментував переговори між США і країною-агресоркою Росією без України і наголосив, що остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту.
Главред зібрав головні заяви Кирила Буданова із зазначеного інтерв’ю.
Режиму припинення вогню можна досягнути у 2025 році
Буданов вважає, що цього року можливо досягнути режиму припинення вогню.
"Незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Для цього є більшість складових", – заявив голова ГУР МО України.
Він також додав, що країна-агресорка Росія не припинить спроби дестабілізувати ситуацію всередині України.
Дивіться відео із заявою Буданова:
Без допомоги США Україні буде дуже важко
Також він висловив переконання, що співпраця США й України має двосторонній взаємовигідний характер, і наголосив, що нашій державі важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки.
За його словами, Україні буде важко без допомоги США.
"Давайте скажемо відверто: без США нам буде дуже важко. І ми маємо зробити все можливе, щоб втримати їхню підтримку України. Як говориться у відомому прислів’ї, "один в полі не воїн". Це і є моя відповідь в контексті Сполучених Штатів Америки. Окрім того ця співпраця точно носить двосторонній взаємовигідний характер. Щодо Європи, то глобальну безпеку Європейського континенту неможливо собі уявити без України. І нашої героїчної армії, тепер – найбільшої у Європі, яка пройшла загартування найбільшою війною після Другої світової", – сказав Буданов.
Мирні переговори неможливі без України
Буданов прокоментував той факт, що Україну не запросили на перемовини США і країни-агресорки Росії, які відбулися у Саудівській Аравії.
У керівника ГУР запитали, як він ставиться до мирних переговорів без прямої участі України, і чи можуть, на його думку, такі переговори привести до тривалого і справедливого врегулювання конфлікту.
"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", – заявив Буданов у відповідь.
Україна і Польща повинні поглиблювати співпрацю
Також журналіст запитав Буданова, у яких ключових сферах Польща може допомогти Україні найближчим часом. Очільник ГУР відповів, що першочергово це військово-технічна сфера, у якій дві країни вже мають широку і різноманітну співпрацю. За словами Буданова, цю співпрацю потрібно лише розвивати, а не обмежувати. По-друге, важливо розвивати економічну співпрацю.
"Разом у нас є серйозний потенціал. У мирний час було створено багато успішних спільних підприємств і реалізовано багато великих проектів. Тому ми маємо надійний фундамент для майбутньої співпраці. Крім того, Польща має багатий досвід впровадження успішних реформ, і ми будемо вдячні нашим польським партнерам за поширення цього досвіду, особливо у сферах промислового виробництва, залучення інвестицій, активізації та відбудови економіки в цілому", – сказав Буданов.
Він зазначив, що Польща завжди була "адвокатом" України на шляху до НАТО та ЄС, і Україна все ще дуже розраховує на її підтримку.
"Польща нас активно підтримувала з перших днів і, сподіваюся, так буде й надалі. Польща є однією з небагатьох країн, яка повністю розуміє, що таке життя під російською окупацією, і має значний голос у світовій дипломатії. Тому ми вдячні Польщі за підтримку, а завданням обох наших держав є виключно поглиблення взаємовигідної співпраці у сфері міжнародної дипломатії", – підсумував Буданов відповідь на запитання про співпрацю України і Польщі.
Війна в Україні – останні новини
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Також раніше в ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху на Курщині. Напередодні Путін заявив, що начебто армія РФ перетнула міжнародний кордон між Курською областю та Україною.
Нагадаємо, Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні. План може включати в себе розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.
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Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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