Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

Альона Вороніна
20 лютого 2025, 14:59
113
Буданов впевнений, що цьогоріч можливо досягнути режиму припинення вогню. Також він прокоментував переговори між США і РФ без України і зробив важливу заяву.
Кирилл Буданов, украинские военные
Цього року може бути досягнутий режим припинення вогню, впевнений Буданов/ колаж: Главред, фото: ГУР МО, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Буданова:

  • Режиму припинення вогню можливо досягнути вже цього року
  • Без допомоги США Україні буде дуже важко
  • Мирні переговори без України неможливі

Досягнути режиму припинення вогню можливо вже у 2025 році, незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні. Для цього є більшість складових.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24.

відео дня

Також він прокоментував переговори між США і країною-агресоркою Росією без України і наголосив, що остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту.

Главред зібрав головні заяви Кирила Буданова із зазначеного інтерв’ю.

Режиму припинення вогню можна досягнути у 2025 році

Буданов вважає, що цього року можливо досягнути режиму припинення вогню.

"Незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Для цього є більшість складових", – заявив голова ГУР МО України.

Він також додав, що країна-агресорка Росія не припинить спроби дестабілізувати ситуацію всередині України.

Кирилл Буданов
Кирило Буданов/ скрін

Дивіться відео із заявою Буданова:

Без допомоги США Україні буде дуже важко

Також він висловив переконання, що співпраця США й України має двосторонній взаємовигідний характер, і наголосив, що нашій державі важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки.

За його словами, Україні буде важко без допомоги США.

"Давайте скажемо відверто: без США нам буде дуже важко. І ми маємо зробити все можливе, щоб втримати їхню підтримку України. Як говориться у відомому прислів’ї, "один в полі не воїн". Це і є моя відповідь в контексті Сполучених Штатів Америки. Окрім того ця співпраця точно носить двосторонній взаємовигідний характер. Щодо Європи, то глобальну безпеку Європейського континенту неможливо собі уявити без України. І нашої героїчної армії, тепер – найбільшої у Європі, яка пройшла загартування найбільшою війною після Другої світової", – сказав Буданов.

Мирні переговори неможливі без України

Буданов прокоментував той факт, що Україну не запросили на перемовини США і країни-агресорки Росії, які відбулися у Саудівській Аравії.

У керівника ГУР запитали, як він ставиться до мирних переговорів без прямої участі України, і чи можуть, на його думку, такі переговори привести до тривалого і справедливого врегулювання конфлікту.

"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", – заявив Буданов у відповідь.

Україна і Польща повинні поглиблювати співпрацю

Також журналіст запитав Буданова, у яких ключових сферах Польща може допомогти Україні найближчим часом. Очільник ГУР відповів, що першочергово це військово-технічна сфера, у якій дві країни вже мають широку і різноманітну співпрацю. За словами Буданова, цю співпрацю потрібно лише розвивати, а не обмежувати. По-друге, важливо розвивати економічну співпрацю.

"Разом у нас є серйозний потенціал. У мирний час було створено багато успішних спільних підприємств і реалізовано багато великих проектів. Тому ми маємо надійний фундамент для майбутньої співпраці. Крім того, Польща має багатий досвід впровадження успішних реформ, і ми будемо вдячні нашим польським партнерам за поширення цього досвіду, особливо у сферах промислового виробництва, залучення інвестицій, активізації та відбудови економіки в цілому", – сказав Буданов.

Він зазначив, що Польща завжди була "адвокатом" України на шляху до НАТО та ЄС, і Україна все ще дуже розраховує на її підтримку.

"Польща нас активно підтримувала з перших днів і, сподіваюся, так буде й надалі. Польща є однією з небагатьох країн, яка повністю розуміє, що таке життя під російською окупацією, і має значний голос у світовій дипломатії. Тому ми вдячні Польщі за підтримку, а завданням обох наших держав є виключно поглиблення взаємовигідної співпраці у сфері міжнародної дипломатії", – підсумував Буданов відповідь на запитання про співпрацю України і Польщі.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні – ЗМІ описали план Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу миротворчий план щодо України.

Також раніше в ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху на Курщині. Напередодні Путін заявив, що начебто армія РФ перетнула міжнародний кордон між Курською областю та Україною.

Нагадаємо, Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні. План може включати в себе розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.

Читайте також:

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини Польщі режим припинення вогню Польща Кирило Буданов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

15:31Україна
"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

14:59Україна
Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

13:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачається

Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачається

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Останні новини

15:33

"Дуже класно прожили": Анна Різатдінова викрила роман із Сергієм Мельником

15:31

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

15:30

Від 20 до 100 тисяч гривень: які українці отримають фінансову допомогу в лютому

15:25

Більшість забуває: чому потрібно замочувати рис перед приготуваннямВідео

15:14

Популярний український співак вступив до лав ЗСУ: "Служу нашому народу"

Зростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості УкраїниЗростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості України
15:02

Вся в траурно-чорному: Олена Зеленська здивувала українців темним образомФото

15:00

Як позбутися мишачого запаху – дієві засоби для дому

14:59

"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заявуВідео

14:41

В кімнаті стане набагато тепліше: як почистити батареї опалення від пилу

Реклама
14:40

Нікіта Пресняков терміново звернувся до шанувальників і заговорив про банкрутство

13:59

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

13:52

Чи можуть штрафувати водіїв за електронні права у Дії: остаточна відповідь

13:41

Через трактор загинула королева краси

13:37

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

13:04

Пральна машинка стрибає: секретне рішення, як позбутися шуму та вібрацій

13:02

"Дуже сумує": Володимир Зеленський зробив рідкісну заяву про сина

12:59

Як правильно розв’язати приклад: математична головоломка стала вірусною в мережі

12:54

Білик розповіла про особисте життя на тлі чуток про роман із Налчаджиоглу

12:35

"Чиста поразка": чи сядуть Путін і Зеленський за стіл переговорівВідео

12:09

"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

Реклама
12:03

Менше, ніж 200 гривень: ТОП-3 найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів

11:50

РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами: постраждали 4 області, зруйнований під’їздФото

11:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 лютого (оновлюється)

11:44

Бізнес-асоціації України вимагають прибрати тиск Держпродспоживслужби на підприємців

11:40

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибутокВідео

11:30

ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами новини компанії

11:04

Китайський гороскоп на завтра 21 лютого: Щурам - стрес, Півням - турботи

10:54

Тариф на воду зросте майже на 8%: на кого чекає підвищення комуналки

10:31

Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення - подробиці

10:24

30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні: ЗМІ описали план Британії

10:09

РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Херсоні: під завалами можуть бути людиВідео

09:42

"Прорив" держкордону України з Курщини: ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху

09:29

Нашим європейським друзям треба дуже швидко міркуватиПогляд

08:59

Через Трампа Україна може залишитися без ППО - Defence Express

08:48

"Вичавити" поступки: в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Помер зірка російських кримінальних серіалів

07:49

Трамп хоче укласти з Києвом спрощену угоду про корисні копалини - ЗМІ

06:37

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світлаФото

06:21

Прогин під дияволаПогляд

Реклама
05:00

Як розвернутися, не порушуючи правила: цікавий тест ПДР для найуважніших

04:30

Викидати не варто: що можна зробити із старих подушок

04:08

Садівники просять "поливати кетчупом" сади у лютому: в чому причина

03:31

Можуть передбачити майбутнє: 4 знаки зодіаку з екстрасенсорними здібностями

03:02

Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до ВеликодняВідео

03:00

Тільки генії з високим IQ зможуть знайти фальшивого перевертня за 3 секунди

02:34

Гроші самі "липнуть" до рук: 4 знаки Зодіаку, які приречені бути багатими

02:00

"Страшна, тотальна заздрість": Ольга Сумська розповіла про підклади від колег

01:32

У Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку: постраждали близнюки

00:56

Лідер Бі-2 розповів, скільки щомісяця донатить на допомогу Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти