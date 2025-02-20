"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

Буданов впевнений, що цьогоріч можливо досягнути режиму припинення вогню. Також він прокоментував переговори між США і РФ без України і зробив важливу заяву.

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Цього року може бути досягнутий режим припинення вогню, впевнений Буданов/ колаж: Главред, фото: ГУР МО, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Буданова:

Режиму припинення вогню можливо досягнути вже цього року

Без допомоги США Україні буде дуже важко

Мирні переговори без України неможливі

Досягнути режиму припинення вогню можливо вже у 2025 році, незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні. Для цього є більшість складових.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24.

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Також він прокоментував переговори між США і країною-агресоркою Росією без України і наголосив, що остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту.

Главред зібрав головні заяви Кирила Буданова із зазначеного інтерв’ю.

Режиму припинення вогню можна досягнути у 2025 році

Буданов вважає, що цього року можливо досягнути режиму припинення вогню.

"Незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Для цього є більшість складових", – заявив голова ГУР МО України.

Він також додав, що країна-агресорка Росія не припинить спроби дестабілізувати ситуацію всередині України.

Кирило Буданов/ скрін

Дивіться відео із заявою Буданова:

Без допомоги США Україні буде дуже важко

Також він висловив переконання, що співпраця США й України має двосторонній взаємовигідний характер, і наголосив, що нашій державі важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки.

За його словами, Україні буде важко без допомоги США.

"Давайте скажемо відверто: без США нам буде дуже важко. І ми маємо зробити все можливе, щоб втримати їхню підтримку України. Як говориться у відомому прислів’ї, "один в полі не воїн". Це і є моя відповідь в контексті Сполучених Штатів Америки. Окрім того ця співпраця точно носить двосторонній взаємовигідний характер. Щодо Європи, то глобальну безпеку Європейського континенту неможливо собі уявити без України. І нашої героїчної армії, тепер – найбільшої у Європі, яка пройшла загартування найбільшою війною після Другої світової", – сказав Буданов.

Мирні переговори неможливі без України

Буданов прокоментував той факт, що Україну не запросили на перемовини США і країни-агресорки Росії, які відбулися у Саудівській Аравії.

У керівника ГУР запитали, як він ставиться до мирних переговорів без прямої участі України, і чи можуть, на його думку, такі переговори привести до тривалого і справедливого врегулювання конфлікту.

"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", – заявив Буданов у відповідь.

Україна і Польща повинні поглиблювати співпрацю

Також журналіст запитав Буданова, у яких ключових сферах Польща може допомогти Україні найближчим часом. Очільник ГУР відповів, що першочергово це військово-технічна сфера, у якій дві країни вже мають широку і різноманітну співпрацю. За словами Буданова, цю співпрацю потрібно лише розвивати, а не обмежувати. По-друге, важливо розвивати економічну співпрацю.

"Разом у нас є серйозний потенціал. У мирний час було створено багато успішних спільних підприємств і реалізовано багато великих проектів. Тому ми маємо надійний фундамент для майбутньої співпраці. Крім того, Польща має багатий досвід впровадження успішних реформ, і ми будемо вдячні нашим польським партнерам за поширення цього досвіду, особливо у сферах промислового виробництва, залучення інвестицій, активізації та відбудови економіки в цілому", – сказав Буданов.

Він зазначив, що Польща завжди була "адвокатом" України на шляху до НАТО та ЄС, і Україна все ще дуже розраховує на її підтримку.

"Польща нас активно підтримувала з перших днів і, сподіваюся, так буде й надалі. Польща є однією з небагатьох країн, яка повністю розуміє, що таке життя під російською окупацією, і має значний голос у світовій дипломатії. Тому ми вдячні Польщі за підтримку, а завданням обох наших держав є виключно поглиблення взаємовигідної співпраці у сфері міжнародної дипломатії", – підсумував Буданов відповідь на запитання про співпрацю України і Польщі.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні – ЗМІ описали план Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу миротворчий план щодо України.

Також раніше в ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху на Курщині. Напередодні Путін заявив, що начебто армія РФ перетнула міжнародний кордон між Курською областю та Україною.

Нагадаємо, Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні. План може включати в себе розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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