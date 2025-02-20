Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

Надалі випадків вибухів FPV-окулярів буде лише більше через масштабування їх виробництва на території Росіх, зазначають українські ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-vzryvov-v-raznyh-regionah-novye-detali-unikalnoy-operacii-gur-v-rossii-10641194.html Посилання скопійоване

ГУР провели унікальну операцію на території Росії - перші деталі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

За вибухами FPV-окулярів в російській армії стоїть ГУР

Окуляри з вибухівкою доставляли в підрозділи БпЛА російські волонтери

У російській армії сталася серія вибухів FPV-окулярів під час їх використання операторами дронів. За цими інцидентами стоять фахівці Головного управління розвідки України, повідомили агентству Інтерфакс-Україна джерела в українських спецслужбах.

Російські пропагандисти повідомляють про десятки таких випадків, що сталися на початку лютого в різних регіонах РФ. За даними джерел, вибухівку вбудували всередину окулярів, які російські волонтери передавали пілотам FPV-дронів.

відео дня

Операція передбачала закупівлю великої партії пристроїв, які фахівці ГУР оснастили механізмом дистанційного підриву. Після цього, за координацією з українською розвідкою, "заміновані" окуляри були доставлені російськими волонтерами до бойових підрозділів БпЛА.

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - зазначили автори операції.

Успішні операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини 52116 у Долгопрудному, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За даними ГУР, вибухівка знищила два російські радіолокаційні комплекси Валдай, призначені для автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Раніше, у ніч з 27 на 28 січня, у Воронежі було знищено два російські комплекси радіоелектронної боротьби. Окупанти планували відправити їх у зону бойових дій, однак пожежа вивела їх з ладу. За інформацією Головного управління розвідки України, ці системи були розташовані на заводі Протек, де їх і виробляють.

Також українська розвідка здійснила масштабну атаку на російського оператора МегаФон, що викликало серйозні збої у зв’язку та інтернеті в низці регіонів РФ. За повідомленнями українських ЗМІ з посиланням на джерела, у п’ятницю, 24 січня, клієнти оператора протягом дня стикалися з перебоями у роботі мобільного зв’язку та доступу до інтернету.

Інші новини:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред