Ліквідовано 'жирну' ціль: в ГУР розкрили деталі підриву авто в Бердянську

Внаслідок вибух загинув заступник голови так званої окупаційної адміністрації Бердянська, який брав участь у воєнних злочинах, зазначили в ГУР.

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/ Колаж Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Про що повідомили в ГУР:

Ліквідовано заступника голови так званої окупаційної адміністрації Бердянська

Він прибув до Бердянська з Росії одразу після окупації міста

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано російського військового злочинця, заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгена Богданова. Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

За даними розвідки, 20 лютого 2025 року о 6:05 на Східному проспекті біля будинку №96 вибухнув сірий Renault Duster, який повністю згорів. На місце події прибули російські окупаційні служби. Усередині авто перебував громадянин РФ Євген Богданов, який формально працював в окупаційній адміністрації.

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За даними ровіздки, 20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби. Всередині машини перебував воєнний злочинець боґданов євґєній юрьєвіч ― громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду в окупаційній адміністрації.

"До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що під час перебування на окупованих українських територіях Євген Богданов неодноразово скоював воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року в місті Пікальово, Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після його захоплення військами країни-агресора у 2022 році та був призначений до окупаційної адміністрації за вказівкою російських спецслужб.

Успішні операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російській армії зафіксовано серію вибухів FPV-окулярів під час їх використання операторами дронів. За цими подіями стоять фахівці Головного управління розвідки України, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Бійці ГУР МО України провели унікальну операцію із застосуванням морських дронів, у результаті якої були знищені російські вертольоти поблизу Криму. Це стало першим випадком в історії, коли морські дрони використовували для знищення ворожої авіації. Про це пише Defense Express.

У Чорному морі безпілотники Magura V5 знищили два російські гелікоптери та пошкодили ще один. Командир спецпідрозділу ГУР Group 13 із позивним "Тринадцятий" в інтерв’ю ТСН поділився деталями цієї операції. За його словами, цього разу перед бійцями не стояло завдання уникати авіації, натомість вони свідомо вирушили на полювання за повітряними цілями та були повністю готові до зустрічі з противником.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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