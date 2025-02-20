Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

Погода в Сумах однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -13 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 лютого

Де температура повітря опуститься до -19 градусів

Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 21 лютого буде дуже морозною. Будуть незначні опади та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україна буде під впливом арктичних повітряних мас. 21 лютого не очікуються істотні опади. Температура повітря опуститься до -19 градусів.

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На півдні країни можуть бути сильні пориви вітру, які досягатимуть 15-20 м/с. Потепління очікується з 25 лютого.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: ventusky

Погода 21 лютого

В Україні 21 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг на сході та південному сході. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -14

За даними meteoprog, 21 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -4...+3 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -14...-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: meteoprog

Погода 21 лютого у Києві

У Києві 21 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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