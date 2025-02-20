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Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

Даяна Швець
20 лютого 2025, 13:59оновлено 20 лютого, 15:37
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Ні для кого не секрет, що нещодавно сталася серія подій, що різко і за дуже короткий час змінили відносини між Києвом і Вашингтоном.
Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC
Трамп намагався шантажувати Зеленського/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap.live

Ключове:

  • США намагались змусити Україну підписати невигідну угоду
  • Трамп поставив Зеленського в жорсткі рамки, викликавши сильний конфлікт

Американські журналісти з NBC News опублікували матеріал, в якому стверджують, що Дональд Трамп намагався тиснути на Україну та шантажувати президента Володимира Зеленського під час переговорів щодо мирного вирішення війни з Росією.

Відлига після перемоги Трампа

Як розповіли виданню опитані американські та європейські чиновники, одразу після того, як Трамп виграв президентські вибори, республіканці в Конгресі США та лобісти у Вашингтоні порадили Україні продемонструвати готовність до компромісів і переконати нового президента, що основною причиною тривалого конфлікту є Росія.

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Україна погодилася на такі умови і навіть запропонувала альтернативу вступу в НАТО, розглядаючи можливість розміщення європейських військ на своїй території.

"Підхід Зеленського, здавалося, спрацював. Трамп виступив із різкою риторикою щодо Росії, погрожуючи Москві тарифами, санкціями та податками на продаж російських товарів у Сполучені Штати та інші країни, якщо Путін не домовиться про припинення війни. Він також призначив своїм представником в Україні генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, який симпатизував Києву", - пише видання.

Розмова з Путіним, яка переписала все

Ідея спочатку виглядала позитивно для команди Трампа, однак згодом все пішло "шкереберть". Точкою відліку стала телефонна розмова між Путіним та Трампом 12 лютого. Уже наступного дня на Мюнхенській конференції з безпеки міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що вступ України в НАТО "не є реалістичним варіантом для вирішення ситуації".

Ба більше, поза бортом Трамп залишив і Келлога, оголосивши, що його команда буде вести переговори з росіянами, але не згадавши генерал-лейтенанта у відставці.

Економічний тиск з боку США на Україну

Окрім цього, Штати посилили економічний тиск. Міністр фінансів США Скотт Бессент, який приїхав до Києва, запропонував підписати угоду, за якою США отримали б доступ до українських корисних копалин.

Бессент дав Зеленському лише годину для роздумів, погрожуючи в разі відмови скасуванням важливих зустрічей з важливими для України високопосадовцями США.

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC
Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Відмова Зеленського підписувати угоду, що відкрила "скриньку Пандори"

Зеленський відмовився підписати угоду в таких умовах, що викликало різку реакцію з Вашингтону.

Відразу після цього Трамп почав відкрито критикувати президента України, звинувачуючи Київ у тому, що Україна нібито сама винна у війні. Трамп також заявив, що угода по видобутку корисних копалин була майже готова і звинуватив Зеленського у грубому ставленні до американської делегації. У соцмережах Трамп публічно назвав Зеленського "скромним коміком" та "диктатором".

У відповідь президент України заявив, що Трамп знаходиться "в бульбашці дезінформації", і Україна не дозволить тиску, який загрожує її суверенітету.

Своєю чергою віце-президент США Джей Ді Венс попередив, що публічна критика Трампа може призвести до серйозних наслідків для України.

"Війна слів" між Трампом і Зеленським "грає на руку Путіну"

Сам Трамп, коментуючи слова, що "США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом переговорної угоди" сказав, що вважає заяви Хегсета "досить точними".

"Це ще більше підсилило плутанину та критику, що США поступаються ключовій вимозі Росії ще до того, як переговори навіть розпочались", - пише видання.

Резюмуючи, сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, сказав NBC News, що "війна слів" між Трампом і Зеленським "грає на руку Путіну".

Зрозуміло одне - відносини між Києвом і Вашингтоном вступили в складний етап, де економічні інтереси та геополітичні амбіції перетинаються з національною гідністю та безпекою України.

Напруженість між Зеленським та Трампом - що відомо

Як повідомляв Главред, 19 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. За його словами, "Зеленського підтримує 4% українців".

Також очільник Штатів висловив думку, що війну в Україні можна було завершити кілька років тому. Також Трамп додав, що росіяни не хочуть знищувати Київ, а якби хотіли, то зробили б це.

Своєю чергою Європа підтримала Україну і розкритикувала Трампа. Сам президент України подякував усім європейським лідерам за підтримку.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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