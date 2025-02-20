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Трамп спробує усунути Путіна за однієї умови – Горбач

Альона Вороніна
20 лютого 2025, 16:36
509
Лише в одному випадку Трамп може вдатися до реальних санкцій, погроз і навіть якихось спецоперацій проти Путіна.
Трамп спробує усунути Путіна за однієї умови – Горбач
Трамп спробує усунути Путіна за однієї умови, зазначає Горбач/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрін з відео

Основні тези Горбача:

  • Трамп може спробувати усунути Путіна, якщо буде на нього за щось ображений
  • Це може статися, якщо Путін щось Трампу пообіцяє, але обдурить
  • Тоді президент США перейде до реальних санкцій, погроз і навіть якихось спецоперацій

Президент США Дональд Трамп може спробувати усунути російського диктатора Володимира Путіна, якщо буде на нього за щось ображений. Така ситуація може виникнути, якщо Путін щось Трампу пообіцяє, але обдурить.

Тоді Трамп почне шукати, як помститися. У такому разі американський президент навіть може вдатися до реальних санкцій, погроз і навіть якихось спецоперацій проти російського диктатора. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач під час чату на Главреді.

"Адже Трамп схильний вирішувати питання радикальними методами, навіть знищенням своїх міжнародних ворогів і опонентів. Про це свідчить випадок з іранським генералом Сулеймані, якого просто фізично було знищено", – сказав Горбач.

За його словами, з росіянами буде трохи інакше, бо все-таки Трамп – не воїн, а купець, комерсант. У Трампа комерційна жилка, і воювати на повний зріст він не буде і не схоче.

"Думаю, якби на Штати хтось напав – Росія чи Китай, Трамп би не воював, а почав би переговори, щоб укласти оборудку і відкупитися. Я, звісно, жартую, але мені здається, що психологічно Трамп саме така людина. Тому інтриги будуть, певна риторика буде, але Путін це прекрасно розуміє. І Путін буде використовувати всі ці психологічні слабкості Трампа: його нарцисизм, меркантильність тощо. Все це буде використано на користь режиму Путіна. Тож ситуація поки що така, що Трамп може погрожувати, а Путін може ігнорувати ці погрози", – підсумував Горбач.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Останні заяви представників США щодо України – що відомо

Як повідомляв раніше Главред, Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями. Президент США Трамп зробив заяву про диктатуру в Україні і звинуватив Зеленського в тому, що США нібито втрутились у війну Росії проти України.

Також Венс з Волцом розкритикували Зеленського. Венс стверджує, що Зеленський отримує "погані поради" щодо того, як будувати комунікацію з Вашингтоном.

Крім цього, у Трампа видали нові заяви про те, що США розчаровані і Києву треба послабити свої позиції. Радник Трампа Майкл Волц заявив, що Україна зобов'язана підписати угоду про співпрацю у тому вигляді, в якому вона є, якщо хоче закінчити війну.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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