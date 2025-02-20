РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

Унаслідок удару виникли пожежі. Також у місті пошкоджено тепломагістраль.

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Наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/truonline

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РФ два дні поспіль атакує Одесу дронами

Без світла залишилися 89 500 абонентів

У місті пошкоджено тепломагістраль

Увечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті постраждав чоловік, є пошкодження.

"Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Унаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

"Постраждала одна людина, 55-річного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості", - зазначив він.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

За даними ДСНС, "постраждав чоловік, який у стані середнього ступеня тяжкості був госпіталізований до лікарні".

Через російську атаку без електропостачання залишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Після двох днів ударів по Одеському району без світла залишилися 89 500 абонентів.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті пошкоджено тепломагістраль. Також міська рада оприлюднила фото наслідків російської атаки.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміли потужні вибухи.

Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський.

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