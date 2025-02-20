Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

Анна Ярославська
20 лютого 2025, 06:37
338
Унаслідок удару виникли пожежі. Також у місті пошкоджено тепломагістраль.
Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/truonline

Коротко:

  • РФ два дні поспіль атакує Одесу дронами
  • Без світла залишилися 89 500 абонентів
  • У місті пошкоджено тепломагістраль

Увечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті постраждав чоловік, є пошкодження.

"Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

відео дня

Унаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

"Постраждала одна людина, 55-річного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості", - зазначив він.

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

За даними ДСНС, "постраждав чоловік, який у стані середнього ступеня тяжкості був госпіталізований до лікарні".

Через російську атаку без електропостачання залишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Після двох днів ударів по Одеському району без світла залишилися 89 500 абонентів.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті пошкоджено тепломагістраль. Також міська рада оприлюднила фото наслідків російської атаки.

  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/truonline
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/truonline
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/truonline
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/truonline

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміли потужні вибухи.

Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

06:37Україна
"Каральний підхід": Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні

"Каральний підхід": Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні

00:45Світ
Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи - Politico

Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи - Politico

00:09Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на березень 2025: Ракам - успіх, Левам - прибуток, Дівам - романтика

Гороскоп Таро на березень 2025: Ракам - успіх, Левам - прибуток, Дівам - романтика

В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Драконам - тривога, Тиграм - параноя

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Драконам - тривога, Тиграм - параноя

Настя Каменських зробила заяву про особисте - як відреагував Потап

Настя Каменських зробила заяву про особисте - як відреагував Потап

Останні новини

06:37

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світла

06:21

Прогин під дияволаПогляд

05:00

Як розвернутися, не порушуючи правила: цікавий тест ПДР для найуважніших

04:30

Викидати не варто: що можна зробити із старих подушок

04:08

Садівники просять "поливати кетчупом" сади у лютому: в чому причина

Путін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – ЗагороднійПутін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – Загородній
03:31

Можуть передбачити майбутнє: 4 знаки зодіаку з екстрасенсорними здібностями

03:02

Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до ВеликодняВідео

03:00

Тільки генії з високим IQ зможуть знайти фальшивого перевертня за 3 секунди

02:34

Гроші самі "липнуть" до рук: 4 знаки Зодіаку, які приречені бути багатими

Реклама
02:00

"Страшна, тотальна заздрість": Ольга Сумська розповіла про підклади від колег

01:32

У Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку: постраждали близнюки

00:56

Лідер Бі-2 розповів, скільки щомісяця донатить на допомогу Україні

00:45

"Каральний підхід": Лондон і Париж готують план "сил заспокоєння" в Україні

00:09

Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи - Politico

00:03

Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

19 лютого, середа
23:37

Зрадниця Лоліта поскаржилася на жебрацьку пенсію в РФ

23:05

Новий наступ РФ: що відомо про операцію "стрибок ішака" і які цілі Кремля

22:57

До 30 тисяч: ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні

22:56

"Келлог уже в Києві": Зеленський сказав, коли проведе зустріч з посланником ТрампаВідео

22:31

"Я буду гарантом": Макрон анонсував важливі рішення щодо України та кінця війни

Реклама
22:22

"Не дає повноцінно рухатися": у відомого співака проблеми зі здоров'ямВідео

22:00

Келлог в Києві та нові нападки Трампа: головні новини України (дайджест)

21:59

Європа підтримала Україну і розкритикувала Трампа: Зеленський відповів євролідерам

21:42

Унікальний випадок для України: в Чорнобильській зоні зафіксовано дивне явище

21:25

Наскільки ми можемо обійтися без США?Погляд

21:14

Собаки можуть "говорити" із людьми: науковці розповіли, на що звернути увагу

21:14

Найсолодші жертви для енергетичних вампірів: які знаки страждають найбільше

20:50

"РФ продовжить повзучу агресію": Подоляк висловився про закінчення війни в Україні

20:44

Не лише для краси: для чого насправді спереду бантик на жіночій білизні

20:26

Трамп "не збирається цього терпіти": Венс з Волцом розкритикували Зеленського

20:10

Ставить у глухий кут не одного водія: що означає знак із велосипедом і стрілкою

20:08

Похорон Папи Римського: швейцарська гвардія репетирує церемонію через хворобу

20:07

"Схоже на рекет": ЗМІ дізналися деталі угоди про надра України, що не відбулася

20:01

Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачаєтьсяВідео

19:42

Чому досвідчені водії завжди їдять лимон перед довгою дорогою

19:42

З 1 березня ціни на найпопулярніші ліки впадуть на 30%: перелік МОЗФото

19:08

Не можуть мовчати: 4 знаки зодіаку, які говорять, не замислюючись

19:08

Окупанти атакували Костянтинівку та Куп'янськ: є загиблі і поранені

18:38

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

18:32

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Реклама
18:27

Зібрати можна вже в травні: садівники розповіли, як отримати надранню картоплю

18:15

"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

18:08

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не поспішає заміж за ексміністра

17:48

Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

17:40

Долар злетить вище 45 гривень: що буде з курсом валют цього року

17:36

Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох: експерт назвав "цікавий" сценарійВідео

17:35

Марив: Катерина Тишкевич розповіла про хворобу чоловіка

17:14

Весна вже близько: що посадити у лютому для швидкого врожаю

17:00

Презентація нового iPhone SE 4 - де дивитись і та які характеристики смартфона

16:57

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти