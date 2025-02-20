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Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угоди

Ангеліна Підвисоцька
20 лютого 2025, 19:40оновлено 20 лютого, 20:25
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Після зустрічі Зеленського і спецпредставника Трампа вирішили не проводити пресконференцію на прохання США.
Володимир Зеленський, Кіт Келлог
Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Головне:

  • Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом
  • Україна готова до сильної та корисної угоди зі США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Стало відомо, що після цієї зустрічі не буде пресконференції. Її не проводитимуть на прохання США. Причини поки що не розголошуються.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський особисто розповів деталі зустрічі з Келлогом. Він зазначив, що на переговорах обговорювали гарантії безпеки, ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.

Зеленський додав, що українська команда готова працювати 24/7 для досягнення миру. При цьому президент додав, що готовий підписати "дійсно корисну угоду" щодо інвестицій та безпеки.

"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами.

Дивіться відео із зустрічі Володимира Зеленського та Кіта Келлога:

Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угоди
Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом / фото: скріншот

Критика в бік Зеленського - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори, натякаючи, що це може стати однією з умов для її участі в мирних переговорах. Окрім цього, він стверджував, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Президент України відкинув ці твердження, назвавши їх частиною російської інформаційної кампанії. Він наголосив, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Потім Трамп розкритикував Зеленського за те, що той не оголошує вибори під час війни і назвав його "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав президента України утриматися від критики Дональда Трампа, бо це лише погіршить відносини між Києвом і Вашингтоном. Водночас радник Трампа Майк Волц розкритикував реакцію Києва на пропозиції США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин.

Як повідомляв Главред, політики Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Чехії та Великої Британії засудили заяви Дональда Трампа про нібито "диктатуру" в Україні та висловили підтримку Володимиру Зеленському.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Кіт Келлог
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