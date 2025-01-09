Чого чекати від армії Путіна у 2025 році: у ГУР зробили прогноз

Російські окупанти активізувалися одразу на декількох напрямках, але їхнє завдання незмінне, сказав боєць ГУР.

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Окупанти цього року намагатимуться повністю захопити Донецьку область - військовий / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Чого чекати від окупантів:

Ворог активізувався, зокрема, і на Запорізькому напрямку

Метою росіян залишається окупація всієї Донецької області

Окупаційні війська агресора Росії наприкінці 2024-го - на початку 2025-го року посилили свої атаки одразу на декількох напрямках.

Їхнє ключове "завдання" залишається незмінним - вихід на адміністративні кордони Донецької області. Про це заявив командир тактичної групи Артан Головного управління розвідки Міноборони України Михайло з позивним Фантом.

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"У них на шляху зараз Курахове і Покровськ, де точаться запеклі бої. Далі вони активізувалися на Запорізькому напрямку. Там поки що вони діють точково, здійснюють певні наступальні дії, але поки що без глобальних результатів. Тобто, окупантам не вдається досягти своєї мети, в тому числі завдяки нашим побратимам", - розповів він в інтерв'ю Українському радіо.

За словами бійця, окупанти задіяли значні сили, але вдалися до невдалих дій і зазнали величезних втрат.

"Про це свідчать страшні, кричущі числа - це 48 тисяч приблизно втрат у них особового складу. У 23-му році вони себе більш стримано поводили. Ми, як підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан", зустріли Новий рік на позиціях. Досить важко йдуть там бої, з певними перервами. Нам не лише вдається стримувати ворога, а й проводити точкові контрнаступальні дії та навіть рухатися вперед", - наголосив боєць.

Бої в Донецькій області - що відбувається на фронті:

Як повідомляв Главред, війська РФ окупували майже все місто Курахове.

Аналітики DeepState вважають, що ворог планує подальше просування і вже перекидає підрозділи на Мирноград.

Коротко про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Росіяни намагаються прорватися ближче до Мирнограда, сказав виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк. Окупанти щодня обстрілюють місто і здійснюють спроби прориву оборонних позицій ЗСУ в околицях.

Ворог намагається взяти Покровськ "у кліщі", заявив представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Ситуація залишається напруженою, але поки що ворогу не вдалося добитися таких успіхів, щоб безпосередньо загрожувати місту.

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