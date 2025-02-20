'Рішення немає': в Раді заявили про зупинку продажу Україні зброї із США

Нардеп висловив сподівання, що Україна зможе закуповувати зброю у США за за власні кошти або як допомогу від країн ЄС.

https://glavred.net/ukraine/resheniya-net-vse-zhdut-ssha-ostanovili-prodazhu-oruzhiya-ukraine-10641296.html Посилання скопійоване

Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Про що сказав Костенко:

Продаж зброї для України зупинився

Компанії очікують на рішення щодо розблокування продажу зброї для України

США призупинили продаж зброї до України, компанії чекають на рішення Білого дому щодо продовження постачання. Про це у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук" сказав секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", – сказав Костенко. відео дня

За його словами, наразі всі очікують на рішення, яке дозволить хоча б закуповувати озброєння за власні кошти. Є надія, що навіть у такому форматі постачання зброї триватиме.

Нардеп пояснив, що західні країни, зокрема Німеччина, Франція та Британія, вже виділяли значні кошти, щоб Київ міг придбати необхідне озброєння по всьому світу.

Він наголосив, що одна справа, коли зброю просто продають, а інша – коли Європа допомагає фінансово, виділяючи ресурси для її закупівлі.

"Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська", – зазначив Костенко.

Дивіться відео заяви Костенка щодо призупинення продажу зброї Україні:

Фото: скріншот

Згодом народна депутатка, голова фракції "Голос" Олександра Устінова спростувала інформацію про заборону купівлі зброї Україною.

"США не зупиняли продаж зброї Україні", - написала вона у Facebook.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний експерт Тарас Загородній прокоментував публікацію Bloomberg, у якій йдеться про намір адміністрації президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню в Україні до Великодня. Він скептично оцінює можливість реалізації цього плану до 20 квітня.

Увечері 19 лютого російські війська здійснили авіаційну атаку на Херсон – керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку. Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, уточнивши, що удар завдано по Дніпровському району міста.

Тим часом Франція та Велика Британія розробляють плани щодо створення "сил заспокоєння" в Україні, які базуватимуться на підтримці західної авіації за сприяння США. Як пише Financial Times, це необхідно для контролю за виконанням можливої угоди про припинення вогню та стримування подальшої агресії з боку Росії.

Інші новини:

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред