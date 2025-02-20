Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

Військова допомога Штатів є критично важливою для української армії.

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Поточних постачаннь з США вистачить максимум до середини літа або осені / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Без допомоги США Україна зможе протриматися проти Росії не більше ніж 6 місяців

Європа не може замінити американську допомогу

Недавня заява президента США Дональда Трампа, в якій він назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", викликала в українців занепокоєння, що нова адміністрація Штатів може переглянути військову допомогу. Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

У виданні навели слова генерала, колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігоря Романенка про те, що Україна без американської військової допомоги "протягне півроку". Таку думку він висловив 17 лютого під час Мюнхенської конференції.

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"Європа не може замінити американську допомогу", — додав він.

Водночас з цією думкою погоджується й науковий співробітник Бременського університету Микола Мітрохін, зауваживши, що поточних постачаннь з США, якщо їх використовувати економно, може вистачити максимум до середини літа або осені.

У виданні пояснюють, що військова допомога Штатів є критично важливою для української армії, зокрема для забезпечення протиповітряної та протиракетної оборони, що включає системи Patriot, які розміщені навколо стратегічних об'єктів та Києва.

Для належної роботи цих систем потрібні високовартісні ракети-перехоплювачі, які також постачаються з США.

Окрім цього, Штати є основним постачальником 155-міліметрових артилерійських снарядів для України.

Зміни в політиці Вашингтона можуть вплинути як на передачу винищувачів F-16, постачання яких нещодавно розпочалося, так і на підтримку обміну розвідданими.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від США - новини за темою

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за три роки війни витратила 320 млрд доларів на озброєння. З цієї суми США надали зброї на 67 млрд доларів і $31 млрд програмами в бюджет.

Раніше Главред з посиланням на Bloomberg писав, що президент США Дональд Трамп готовий дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю, яку згодом можуть передати Україні. Так, Київ зможе отримувати озброєння навіть у разі припинення прямої військової допомоги від США.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що лідер Штатів Дональд Трамп не готовий передавати техніку, боєприпаси та фінансову допомогу на безоплатній основі.

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Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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