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Теракт в Одесі: посеред міста підірвали машину

Ангеліна Підвисоцька
20 лютого 2025, 18:09оновлено 20 лютого, 19:05
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Унаслідок теракту пошкоджено щонайменше три машини.
теракт в Одесі, вибух
В Одесі підірвали машину / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, pixabay

Що відомо:

  • В Одесі стався теракт
  • Посеред міста підірвали машину

В Одесі прогримів потужний вибух. Невідомі підірвали автомобіль. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

Зазначається, що сталася детонація невідомого предмета. Унаслідок цього пошкоджено три машини. Люди не постраждали.

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"На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 лютого в центрі Миколаєва стався потужний вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич і поліція Миколаївської області.

5 лютого вибух прогримів у Кам'янці-Подільському, поблизу місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, загинула одна людина, четверо людей дістали поранення. Інформацію підтвердила інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталія Вінцарська.

За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, у Рівному та Кам'янці-Подільському вибухи сталися біля будівель ТЦК і СП, а замовники дистанційно підірвали виконавців.

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