Теракт в Одесі: посеред міста підірвали машину

Що відомо:
- В Одесі стався теракт
- Посеред міста підірвали машину
В Одесі прогримів потужний вибух. Невідомі підірвали автомобіль. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.
Зазначається, що сталася детонація невідомого предмета. Унаслідок цього пошкоджено три машини. Люди не постраждали.
"На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 лютого в центрі Миколаєва стався потужний вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич і поліція Миколаївської області.
5 лютого вибух прогримів у Кам'янці-Подільському, поблизу місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, загинула одна людина, четверо людей дістали поранення. Інформацію підтвердила інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталія Вінцарська.
За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, у Рівному та Кам'янці-Подільському вибухи сталися біля будівель ТЦК і СП, а замовники дистанційно підірвали виконавців.
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