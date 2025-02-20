Теракт в Одесі: посеред міста підірвали машину

Унаслідок теракту пошкоджено щонайменше три машини.

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В Одесі підірвали машину / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, pixabay

Що відомо:

В Одесі стався теракт

Посеред міста підірвали машину

В Одесі прогримів потужний вибух. Невідомі підірвали автомобіль. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

Зазначається, що сталася детонація невідомого предмета. Унаслідок цього пошкоджено три машини. Люди не постраждали.

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"На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини", - йдеться в повідомленні.

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Вибухи в ТЦК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 лютого в центрі Миколаєва стався потужний вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич і поліція Миколаївської області.

5 лютого вибух прогримів у Кам'янці-Подільському, поблизу місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, загинула одна людина, четверо людей дістали поранення. Інформацію підтвердила інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталія Вінцарська.

За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, у Рівному та Кам'янці-Подільському вибухи сталися біля будівель ТЦК і СП, а замовники дистанційно підірвали виконавців.

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