Україна та Європа не переможуть Путіна без США - віцепрезидент США

Джей Ді Венс критикує Україну, Європу та адміністрацію Байдена через відсутність шляху до перемоги.

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Україна та Європа не зможуть перемогти у війні без США / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, сайт Кремля

Що каже Джей Ді Венс:

Україна та Європа не зможуть закінчити війну навіть разом

США зберігають важелі впливу на обидві сторони конфлікту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наполягає на негайному мирі між Україною та РФ. При цьому він переконаний, що без Штатів Україна та Європа не зможуть перемогти Путіна. Про це він зазначив у пості у соцмережі Х.

Він переконаний, що війна в Україні не почалася б, якби на посаді був президент США Дональд Трамп. При цьому він звинувачує Україну, Європу та адміністрацію Байдена у тому, що з їхнього боку за три роки нібито не було жодного шляху до перемоги.

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Венс вважає, що навіть з подальшими пакетами допомоги Заходу РФ буде мати перевагу у живій силі та озброєнні. При цьому США зберігають важелі впливу на обидві сторони.

"Цей конфлікт спричинив – і продовжує спричиняти – значне навантаження на інструменти американської дипломатії, від військових запасів до санкцій (і багато іншого). Ми вважаємо, що тривале протистояння є поганим для Росії, поганим для України і поганим для Європи. Але найголовніше – воно є поганим для Сполучених Штатів", – зазначив Венс.

Віцепрезидент США заявив, що Трамп хоче завершення війни та миру.

Заяви Трампа і Зеленського - останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, натякнувши, що це може стати умовою для виділення Україні місця за столом переговорів. Він також стверджував, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%.

У відповідь український президент назвав ці дані російською дезінформацією та нагадав, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Як повідомляв Главред, тоді президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за відмову від виборів під час війни та назвав його диктатором. У соцмережі Truth Social він заявив, що Україна отримала 350 млрд доларів від США на війну, у якій "неможливо перемогти".

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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