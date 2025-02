"Прорив" держкордону України з Курщини: ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху

Що кажуть аналітики ISW:

Російські війська 19 лютого продовжували атакувати позиції в Курській області, проте жодного підтвердженого просування вперед не досягли. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зазначають, що російські сили здійснювали наземні атаки у трьох напрямках поблизу Суджі: на північний захід у районі Свердлікова, на північ у районі Погребків і на південний схід у районі Гуєвого.

Водночас українські війська контратакували поблизу Свердлікова, про що повідомляють російські джерела.

В ISW не підтвердили заяви російської сторони про просування на 1,2 км біля Лебедівки, а також уздовж річки Локня та поблизу Свердлікова.

Напередодні Володимир Путін заявив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади РФ перетнули міжнародний кордон між Курською областю та Україною.

Однак українські офіційні джерела спростували цю інформацію, зазначивши, що українські сили відбили спроби проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у напрямку Миколаїв-Дарино-Журавка.

Крім того, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що жодних спроб прориву кордону з боку російських військ зафіксовано не було.

Главред писав про те, що Путін заявив про прорив кордону на півночі України. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російська ДРГ намагалася зайти на територію України, однак загарбники були знищені.

Водночас військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок. За його словами, у найближчій перспективі росіяни можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин також заявив, що армія РФ почала нові наступи на фронті. На жаль, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

Більше воєнних новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.