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Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачається

Юрій Берендій
19 лютого 2025, 20:01
893
Головна мета Дональда Трампа це зупинення війни Росії проти України, для цього США готують план Б, зазначив політичний експерт Загородній.
Трамп готує 'план Б' для України, закон вже в Конгресі: що передбачається
/ Колаж Главред, фото: Donald J. Trump/Facebook, скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

  • Трамп не знімав жодних обмежень з Росії
  • Білий дім готує план Б для України
  • Україна сама має контролювати питання переговорів

Політичний експерт Тарас Загородній коментуючи останні випади з боку американських представників та особисто Трампа в бік України після розмови з Путіним наголосив, що глобально для України не змінюється нічого. Про це він сказав в інтерв’ю Главреду.

За його словами, Трамп не знімав жодних санкцій із Росії, а тиск на її нафтову галузь лише зростає. Україні ніхто не забороняє створювати власні ракети й дрони або завдавати ударів по території РФ. Також немає тиску, як це було за попередньої адміністрації США, щодо того, що російські нафтопереробні заводи нібито є цивільною інфраструктурою.

"Ба більше, Трамп готується до плану Б, очікуючи, що росіяни почнуть "бикувати" в усіх напрямках. Саме тому республіканцями вже зареєстровано в Конгресі США закон про ленд-ліз. Тема про рідкоземельні метали, про яку заговорив Трамп, теж не випадкова", - вказує він.

Загородній зазначає, що Зеленський "віртуально торгує" темою рідкоземельних металів, хоча немає підтверджених даних про їхні значні запаси в Україні. Без багаторічних інвестицій у розробку родовищ вони не мають реальної вартості, оскільки існує ризик, що видобуток виявиться нерентабельним.

Однак Трамп використав цей аргумент у власних цілях: удаючи, що купує реальний актив, він пояснює виборцям, чому допомагатиме Україні. Вся його передвиборча кампанія будується на запереченні всього, що робив Байден, навіть якщо це стосувалося б, умовно, прав котів. Тепер же він змушений знайти виправдання для підтримки України, і тема рідкоземельних металів стала частиною цієї риторики.

Загородній також підкреслює, що головна мета Трампа – припинити війну в Україні. А далі можливі різні сценарії, залежно від того, як саме він вирішить реалізовувати цей план.

"Наше завдання - не чекати, поки буде реалізовано якийсь план Трампа, а робити все, щоб втілився наш - вихід на кордони 1991 року. Тому ми маємо ставити запитання Шмигалю, де наші ракети. Наприклад, українці прокинулися 17 лютого з поганим настроєм, тому що напередодні був тільки один наш наліт на Росію, а не два. Ми своїми ударами по Росії диктуємо хід ведення переговорів. Ніхто в цьому випадку не буде обговорювати Україну без України, якщо вона постійно завдаватиме ударів по Росії. Що більше СБУшники знищуватимуть російських НПЗ і нафтоперекачувальних станцій, то буде краще, то більше ми будемо заявляти. Саме в цьому випадку ми перейдемо від обговорення позиції Рубіо, тобто того, у чому сторони мають поступитися, до обговорення графіка виведення військ Російської Федерації з території України", - сказав політичний експерт.

Він додає, що Зеленський уже заявляє про необхідність повернення до кордонів станом на 24 лютого 2022 року, і цей варіант може влаштувати США, оскільки виглядає як компромісне рішення – ні перемога, ні поразка, а повернення до початкових позицій. В Україні така перспектива викликає емоційну реакцію, але Загородній заспокоює: у процесі реалізації цього сценарію американці завдадуть Росії значних втрат.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України і запуск ленд-лізу:

"А, по-друге, хто сказав, що, коли Україна вийде на кордон із Кримом, українські війська зупиняться? У Abrams і Leopard можуть відмовити гальма в потрібний момент, і тоді Україна піде в Крим. Хто в такому разі буде зупиняти Україну? Хто щось скаже? Можливо, трохи пообурюються - мовляв, ми так не домовлялися. В Ізраїлю так було постійно, і він завжди каже "так вийшло"", - сказав він.

Він наголошує, що Україна має самостійно контролювати питання переговорів, використовуючи свою головну перевагу – зброю та ракети, якими слід систематично знищувати російську інфраструктуру.

Тому не варто відволікатися на заяви Маска, Трампа чи європейських політиків, а тим більше перейматися тим, як США залучають кошти для підтримки України, зазначив Загородній. Головне – конкретні результати: план виробництва українського озброєння. І саме прем’єр-міністр Денис Шмигаль має звітувати про забезпечення армії настільки, щоб вона могла завдавати ударів по Росії двічі на день. Війна – це не лише справа військових, а й політиків та економіки. Якщо бракує коштів, потрібно розширювати експорт.

"Ось чим ми повинні займатися. І тоді питання про повернення до кордонів 1991 року цілком може бути винесено на порядок денний. У 2023 році на Асамблеї ООН було ухвалено документ, у якому йшлося про те, що Росія має покинути всі території України, виплатити репарації, провести обмін полоненими", - резюмував політичний експерт.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найвідоміші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні проводити вибори під час воєнного стану та активних бойових дій, назвавши його диктатором.

Його заяви щодо війни в Україні викликали жорстку реакцію в Києві. Під час пресконференції Зеленський відповів на звинувачення про нібито можливість уникнення війни кілька років тому та прокоментував перспективи мирних переговорів із Росією.

Тим часом у команді Трампа розробляють два можливі плани завершення війни в Україні. Один із варіантів передбачає спробу домовитися з Путіним дипломатичним шляхом. Політичний експерт Тарас Загородній розповів про деталі цих планів.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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